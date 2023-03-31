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愛市獅會捐書海外 培養學童閱讀興趣

本報新澤西訊

在2023年3月份一個春寒料峭的週六下午，新澤西州愛迪生市大都會獅會（Edison Metro Lions Club）如期成功地舉辦了第9年的海外捐書活動，捐書幫助菲律賓貧困地區的小學至高中學生，希望勤於讀書能帶給他們美好的未來。

  的書籍是由獅會成員﹐親朋好友及麥塔城圖書館收集而來。獅會特別感激王希希館長多年來的支持捐書。張衛芳會長﹐會員主席胡焰和會員蔡曉燕及兒女於活動展開前特地去圖書館搬運募捐來的圖書。活動前一週的天氣預報週六有雨﹐讓人擔憂活動會取消，最終氣象預報顯示週六放晴。參加活動的獅友和少年獅會會員都非常高興，積極準時到場在大風中完成了活動。

  青少獅會顧問謝昕精心策劃今年的活動﹐她選定書籍整理、分類和裝箱的工作在橋水市高中的停車場舉行。參與此次活動的成員共23人﹐包括14位青少獅﹐9 位獅友和家人。雖然冷風不停吹，但是獅會成員都興致高昂地在一起齊心合作，順利完成了預定的工作目標。這次捐的英文書本﹐統計共364 小學讀本，294 本中學生圖書, 和72本高中生閱讀書籍。三月二十一日﹐這三大箱圖書分別由謝昕和韓茵獅友載送到新州北部的GCM公司。前會長鄭兆玲填寫單據和支付運費﹐膠貼封箱和填好寄件和收件人菲律賓前會長的地址﹐她和獅會創始者黃傑源等待確定工人加了黑色鐵條捆綁超重的箱才離開﹐今年的捐書任務終於完成。

  菲律賓Santa Rosa 獅會前任會長Lito 特意郵電新州愛市獅會鄭兆玲表示由衷感謝，他承諾收到書籍後會馬上把圖書派送到本地區不同學校，讓學生們享受閱讀的快樂，這也是青少獅們和獅友們衷心希望的，大家可以想像到菲律賓的學童收到圖書和閱讀時的開心！

  獅會聯絡電話：201-888-1642 Eddie H，網址：edisonmetrolionsclub.weebly.com 。     

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