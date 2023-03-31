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美國猴嶼民俗文化中心舉辦遊神慶典 費城華埠展現中國傳統民俗魅力

本報費城訊
文化中心接受費城市長賀函。左4為文化中心董事長張文欽，右1-4為名譽會長張子產、常務副會長張仁、名譽會長張見端、賓州政府官員孫一，左3為紐約猴嶼聯誼會會長張輝。
文化中心接受費城市長賀函。左4為文化中心董事長張文欽，右1-4為名譽會長張子產、常務副會長張仁、名譽會長張見端、賓州政府官員孫一，左3為紐約猴嶼聯誼會會長張輝。

美國猴嶼民俗文化中心（以下簡稱“文化中心”） 在3月26日舉辦了一年一度的民俗文化節-護閩將軍千秋壽誕遊神。猴嶼民俗文化節是費城華埠，乃至美東，最盛大的中華民俗活動之一。數百鄉親遊行，千餘市民參與，共同感受中國傳統民俗魅力。

  當天上午，來自費城、紐約和大華府等多地的猴嶼鄉親組成盛大遊行隊伍，從文化中心出發，環繞華埠一圈。舞獅隊領頭，熱鬧非凡，鄉親們有的手舉橫幅，有的手持花籃，有的身著中華特色服飾，有的裝扮成高達3米的將軍形象。在民間樂隊演奏中，隊伍緩緩前行，展現猴嶼鄉親的熱情與風采。

  中國城牌坊前，擺滿了三牲蔬果和香爐等，鄉親和商戶紛紛上前燒香祈福，祈求國泰民安，風調雨順，華埠和諧，財源滾滾等。人們在此寄託了美好的願望和期盼。同時，牌坊下搭設舞臺，天官賜福、八仙祝壽、腰鼓舞和西洋管樂表演、獨唱、舞蹈、二胡獨奏等十餘個特色表演一一呈現。

  文化中心董事長張文欽表示，隨著越來越多的猴嶼鄉親移居美國，為了中華文化繼續傳承，2009年首次舉辦民俗文化節。文化節是為了紀念護閩將軍張睦公千秋誕辰，讚頌其護國愛民的精神，弘揚中華傳統民俗文化，增進社會和諧。同時，他感謝活動中各界人士給予的支持。

  費城猴嶼聯誼會會長張子鐘表示，不管身處何處，離家的遊子總是時時思念家鄉。民俗文化節成為了人們的情感寄託，安撫在外的遊子心境，同時也是鄉親們的精神紐帶。雖遠離故土，但文化習慣卻一路相隨，舉辦民俗活動融入了人們對家鄉的深深眷念，冀望中華傳統文化於光陰的流淌中在海外世代流傳。

  與此同時，費城市長、福建省人民對外友好協會等發來賀函，費城市長候選人金海倫到場祝賀文化節成功舉辦，讚揚文化中心以遊神儀式、閩劇表演等形式向美國社會演繹福建文化，深受各族裔民眾的喜愛，業已成為當地多元文化的重要組成部分。展望未來，期許鄉親們做好中華文化的傳承者，增強中華民族凝聚力和影響力，為增進中美人民友誼添磚加瓦。【圖文報導：彭林】

浩浩蕩蕩的遊神隊伍環繞華埠一圈行進。
浩浩蕩蕩的遊神隊伍環繞華埠一圈行進。

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