美國猴嶼民俗文化中心舉辦遊神慶典 費城華埠展現中國傳統民俗魅力

文化中心接受費城市長賀函。左4為文化中心董事長張文欽，右1-4為名譽會長張子產、常務副會長張仁、名譽會長張見端、賓州政府官員孫一，左3為紐約猴嶼聯誼會會長張輝。

美國猴嶼民俗文化中心（以下簡稱“文化中心”） 在3月26日舉辦了一年一度的民俗文化節-護閩將軍千秋壽誕遊神。猴嶼民俗文化節是費城華埠 ，乃至美東，最盛大的中華民俗活動之一。數百鄉親遊行 ，千餘市民參與，共同感受中國傳統民俗魅力。

當天上午，來自費城、紐約和大華府等多地的猴嶼鄉親組成盛大遊行隊伍，從文化中心出發，環繞華埠一圈。舞獅隊領頭，熱鬧非凡，鄉親們有的手舉橫幅，有的手持花籃，有的身著中華特色服飾，有的裝扮成高達3米的將軍形象。在民間樂隊演奏中，隊伍緩緩前行，展現猴嶼鄉親的熱情與風采。

中國城牌坊前，擺滿了三牲蔬果和香爐等，鄉親和商戶紛紛上前燒香祈福，祈求國泰民安，風調雨順，華埠和諧，財源滾滾等。人們在此寄託了美好的願望和期盼。同時，牌坊下搭設舞臺，天官賜福、八仙祝壽、腰鼓舞和西洋管樂表演、獨唱、舞蹈、二胡獨奏等十餘個特色表演一一呈現。

文化中心董事長張文欽表示，隨著越來越多的猴嶼鄉親移居美國，為了中華文化繼續傳承，2009年首次舉辦民俗文化節。文化節是為了紀念護閩將軍張睦公千秋誕辰，讚頌其護國愛民的精神，弘揚中華傳統民俗文化，增進社會和諧。同時，他感謝活動中各界人士給予的支持。

費城猴嶼聯誼會會長張子鐘表示，不管身處何處，離家的遊子總是時時思念家鄉。民俗文化節成為了人們的情感寄託，安撫在外的遊子心境，同時也是鄉親們的精神紐帶。雖遠離故土，但文化習慣卻一路相隨，舉辦民俗活動融入了人們對家鄉的深深眷念，冀望中華傳統文化於光陰的流淌中在海外世代流傳。