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Manalapan市長蘇珊女士一行造訪金色年華　盛讚中心設施環境一流 造福社區耆老

本報新澤西訊
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金色年華成人日間醫療護理中心3/23下午迎來了Manalapan市長蘇珊 （Susan Cohen）女士一行貴賓，蘇珊市長一行在中心負責人Arthur Klotsman和行政總監 Gandhi Ishitkumar 還有華人市場部負責人Michelle的陪同下逐一參加了中心的理療運動室、大禮堂、活動大廳、餐廳、各個活動室等，並與工作人員親切地交談，感謝大家的努力工作讓耆老們的生活豐富多彩，蘇珊女士更盛讚中心的設施環境一流，稱讚各大族裔相聚一起像聯合國一樣，大家團結友愛，和平相處。

  位於新州中部的金色年華成人日間醫療護理中心（Golden Years Adult Medical Day Care)自2008年創立至今，無論從設施還是服務，在同類中心中絕對是行業的佼佼者，在社區享有極高的聲譽。該中心地理位置優越，佔地10英畝。中心建築總面積達3萬多呎，可同時容納600人。其中包括斥巨資打造的1萬2千尺新建築，內設有3個大型的活動室、理療運動室（PT/OT）、餐廳、廚房、醫護室等，特別值得一提的是新建築特設的洗澡間和洗衣房更是新州首屈一指。新建築與老建築由室內走廊完美鏈接。優美寬闊的室內外環境讓大家的活動空間更充足。

  為方便華人朋友們，中心特聘會說國語的醫護人員，並為大家提供一切所需的服務：如上門為老年朋友們看病、打針、送藥、檢查身體、理療按摩、理髮剪指甲以及組織各種活動如聯歡會，生日趴等豐富老人們的生活。中心還特設橋牌、麻將、乒乓球、檯球、Bingo遊戲等多功能活動區域以及表演舞臺、專業的護士檢查室、現代化的理療運動室、規範化的社工服務室等設施一應俱全。

  歡迎有興趣的朋友聯絡華人部負責人Michelle（美霞）前來參觀；電話：908-420-0893；地址：108 Woodward Rd, Manalapan, NJ 07726。

華人會員家庭合影
華人會員家庭合影
由左至右依次為：中心負責人Arthur，華人部負責人Michelle，會講國語的...
由左至右依次為：中心負責人Arthur，華人部負責人Michelle，會講國語的醫護人員小張，Manalapan市長蘇珊女士，中心行政總監 Gandhi。

華人 新州 聯合國

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