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亞洲銀行4/15前優利定存$1000起　11個月可獲利高達4.65% APY*

本報費城訊

費城亞洲銀行近期特別推出超高定存優惠活動，您只需要存入最低1000美元在亞洲銀行，8個月即可獲利4.55% Annual Percentage Yield，11個月更可獲得4.65% APY* 的超高利率，4月15日即將截止，請華人朋友們千萬不要錯過這一絕佳投資機會，讓您的錢去幫你賺更多的錢！

  亞洲銀行自 1999年6月成立以來一直為費城提供服務，在華人社區中享有很高的聲譽和威望，其目標是為個人、組織和企業提供個性化、優質的銀行服務。亞洲銀行充分瞭解客戶的特殊需求，其手機銀行、小企業貸款、房地產貸款、住宅房屋貸款等業務均受到大家的喜愛。

  亞洲銀行為客戶量身定制的商業地產貸款業務實實在在幫助了很多商家，其優勢是可申請高達1000 萬美元的貸款、低固定利率和靈活的付款條件。無論您是想購買或再融資混合用途、多戶住宅、辦公空間、購物中心或彈性倉庫物業，亞洲銀行都有滿足您需求的選擇，可為自用或投資物業提供最高達 75% 的貸款以進行估值融資，歡迎洽詢。

  亞洲銀行是您真正值得信賴的財務諮詢機構。歡迎致電： 215-592-1188；www.theasianbank.com；費城唐人街地址：111 N 9th Street；東北區地址：6509 Castor Avenue；營業時間：週一至週五 9:00AM-5：0 0PM, 週六9:00AM-3:00PM，週日休息。

貸款 費城 投資

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