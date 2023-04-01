一品香　新聘國內東北大師傅加盟 新添多款新菜閃亮登場

一品香經過一個多月的調整，終於迎來了一位來自國內的東北大師傅閃亮登場，新菜譜經過大師傅的改進，既保留了大家喜愛的經典東北菜，又增加了很多新菜，歡迎舊雨新知光臨惠顧，來看看一品香的新菜單都有哪些不同？

隆重推出東北特色美食 -拔絲地瓜，東北飯桌上的壓軸菜，這道菜一上定會把宴席的氣氛調到高潮，拔絲地瓜務必要在上桌第一時間落箸，下筷要快準狠，勻速朝一個方向拔絲，最後看誰的絲拉的長，外表酥脆內裡香甜，這就是拔絲地瓜的靈魂，絕對扛得起整個飯局的高潮。

一品香推出的新菜還包括：網紅名菜檸檬鳳爪，適合夏季的東北冷麵，牛蹄筋燒海參，一品香辣魚，火爆黃喉，青紅百葉，乾煸杏鮑菇，鐵板魷魚，東北紅燒肉燉豆角，三寶蒸蛋等等。當然大家喜愛的純手工製作水餃，酸菜，醬大骨，鍋包肉，溜三樣，孜然羊排，拌雞架，五彩大拉皮等經典都等待您的惠顧。一品香為了滿足上班族需要，特推出特價午餐系列：西紅柿蓋飯，麻婆豆腐蓋飯，辣白菜炒飯，紅燒肉燉豆角飯，紅燒肉蓋飯，肥牛蓋飯，韓式魷魚蓋飯，一品香炒飯等。

一品香的老闆和廚房師傅都是地道的東北人，有著東北人的豪爽和熱情，多年來專注經營東北菜，歡迎大家齊聚一品香品嘗美味佳餚，電話：732-640-1777；11:00am-9:30pm(週二休息)；1778 Lincoln Hwy, Edison, NJ 08817