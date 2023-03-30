損失2290萬 SEPTA打擊逃票 裝設新閘門

由於逃票情況愈來愈嚴重，賓州東南地區交通局自去年7月至今，已經損失大約2290萬元收入。(取材自臉書)

由於逃票乘坐霸王車的情況愈來愈嚴重，賓州東南地區交通局(SEPTA)自去年7月至今，已經損失大約2290萬元收入，逃票手法包括跳過十字旋轉閘，偷用別人的入閘卡等。

現在這些逃票者要注意了，SEPTA計畫在Market至Frankford El 路線的兩個車站，試行安裝無人能夠越過的垂直驗票閘門。這些閘門高7英尺8英寸，不但高於一般人，如同高架龍門架的閘門還裝有電子傳感器。此外，閘門下沒有空間，逃票者再不能從下面空隙爬入車站內。

SEPTA董事會23日批准撥款92萬4950元購買22個垂直閘門，預計今年年底或2024年初在兩個車站安裝測試使用。

SEPTA發言人布施 (Andrew Busch)表示，現在試行安裝主要是了解其阻嚇性，若證實有效，就會進一步擴大到其他車站。

他說，打擊逃票行為是不要讓付車費的乘客覺得自己是笨蛋，因為他們會這樣想「為何我要付錢而他們不用付」。在破窗效應下會有更多人效法，逃票情況只會愈來愈嚴重。

布施指出，安裝新閘門還有助減少罪案，經驗說明逃票往往是其他不良行為，甚至罪案的先兆，從在車上吸菸乃至襲擊、搶劫等。

SEPTA的交通警察 ，在2022年向逃票者發出了2792張罰單，今年首兩個月則發出355張，但實際逃票的人更多。每張罰單罰款25元，相當於在公交系統上行為不檢，例如小便之類的違規行為的罰款額。

根據SEPTA財務部門的數據，自2022年7月1日本財政年度開始以來，整個公交運輸系統可能損失2290萬元，其中1250萬元是屬於兩條地鐵 高架路線路，這意味著大約20%的乘客未付車費；另外約有6%是在其他公共汽車 、有軌電車和Norristown High Speed Line逃票的。

安裝新閘門後，家長攜帶的12歲以下小童，仍可免費入閘乘坐列車。