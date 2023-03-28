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柯文哲紐約行植物園參訪、晚宴 報名

新澤西州訊
大紐約柯P之友聯誼會表示，柯文哲將在法拉盛有兩場活動，歡迎僑胞參加。(記者鄭怡嫣╱攝影)
大紐約柯P之友聯誼會表示，柯文哲將在法拉盛有兩場活動，歡迎僑胞參加。(記者鄭怡嫣╱攝影)

民眾黨主席、前台北市長柯文哲，將於4月8日起開啟為期21天的訪美之旅，首站將設於紐約；「大紐約柯P之友聯誼會」近日召開記者會表示，將於11日(周二)舉辦柯文哲皇后區植物園參訪活動，以及柯文哲蒞臨紐約訪問晚宴，歡迎僑胞報名。

聯誼會籌備委員會召集人、僑務委員會諮詢委員王金智介紹，此次柯文哲的訪美之旅，依次將訪問紐約、波士頓、華府、休士頓四城，並將於4月9日(周日)至11日間，在紐約開展講座、見面會等活動。

此次的出訪人員共16人，還包括前台北市副市長黃珊珊、民眾黨秘書長周台竹、一至二位現任市議員，以及12位柯文哲幕僚，與僑胞交流。

王金智表示，柯文哲任市長期間，勤政清廉愛鄉愛土，能把政策落實，無明顯弊端，也不計毀譽，此次訪美與總統參選無關，但通過與僑胞及各界人士的互動交流，可使他深入了解僑胞們以及美國對於台灣領導者的看法，領略台美社區發展並培養國際觀。為此包括他在內的各行各業台裔菁英也組成籌委會，安排他4月11日在皇后區法拉盛的行程。

4月11日下午2時，柯文哲將參訪皇后區植物園，了解植物園的公共建設及規畫情況、以及從2014年持續至今的品牌活動「台灣蘭花展」，活動免費，名額有限，有意參與的民眾可在4月5日(周三)前，致電皇后區法拉盛市立植物園大使黃百齡(516)815-7330報名。

4月11日晚6時至9時30分間，法拉盛喜來登酒店二樓將舉辦「歡迎前台北市長柯文哲蒞臨紐約訪問晚宴」，柯文哲將主講「我的人生哲學 從醫師到從政」，民眾可在4月5日前，致電林慧綺(212)365-4855、簡偉雲(718)886-3058報名。

柯文哲 植物園 皇后區

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