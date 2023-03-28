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森林連續縱火28次 新州男認罪

記者顏伶如／綜合報導
33歲的連續縱火犯弗爾曼，遭控在2021年5月至2022年1月間在森林放火累計28次。(美聯社)
33歲的連續縱火犯弗爾曼，遭控在2021年5月至2022年1月間在森林放火累計28次。(美聯社)

新澤西州海洋郡(Ocean County)檢察官辦公室說，遭控在2021年5月至2022年1月間在森林放火累計28次的連續縱火犯，遭控3項加重縱火罪之後，已於24日認罪，檢方同意向法院求處12年有期徒刑。

檢方指出，住在曼徹斯特(Manchester)的33歲嫌犯弗爾曼(Gregory Fullman Jr.)，將承擔消防隊設法控制山林火勢的開銷。發生於2021年5月的巴斯河州立森林(Bass River State Forest)大火，共有617英畝被燒毀。

警方經過數月調查，2022年1月31日逮捕弗爾曼。根據法院紀錄，調查人員從監視器錄影帶畫面找到縱火者線索，警方在弗爾曼車輛放置追蹤器。

根據調查，2021年5月16日、2021年12月8日小蛋港鎮(Little Egg Harbor)林區野火都是弗爾曼縱火，導致山林毀壞。其他犯罪時間地點還有2021年12月1日、2021年12月16日在曼徹斯特縱火，2021年12月1日、2022年1月21日在雷克伍德(Lakewood)縱火。弗爾曼也曾三度在沃爾(Wall)縱火。

法院紀錄顯示，調查人員根據丟棄菸蒂DNA採樣比對，證明弗爾曼涉有重嫌。商店監視器錄影帶畫面則顯示，山林大火現場被警方找到的某些物品，前往商店購買者的駕駛車輛，就是弗爾曼的車子。

弗爾曼被捕後一直關在海洋郡郡立監獄，法官將於今年5月宣判刑期。

縱火 新澤西州 監獄

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