新澤西州參議會通過法案 政府文件將提供15種語言翻譯

新澤西州參議會上周通過一項法案，將逐步要求政府機關的表單、通知與網站翻譯成15種新州最常用的非英語語言。圖為州參議會多數黨領袖特蕾莎．瑞茲，為該法案的主要發起人。(美聯社)

新澤西州參議會上周通過一項法案，將逐步要求政府機關的表單、通知與網站翻譯成15種新州 最常用的非英語語言。

新州的政府文件目前大多以英語、西班牙語為主，但事實上新州說外語的人數在全國排名第四，該州居民說的語言超過150種。

州參議會多數黨領袖特蕾莎．瑞茲(Teresa Ruiz)是該法案(S245)的主要發起人說：「當人民有需求時，尤其是面臨危機時，應該要能夠與可得的資源連結。」

該法案沒有明確說明新州最常使用的前15個非英語語言有哪些，但根據NJ Advance Media的分析，新州的前15大外語為：西語、華語(官話、粵語)、葡萄牙語、印度語、古吉拉特語(Gujarati)、塔加路語(Tagalog)、韓語、阿拉伯語、波蘭語、義大利語、海地語、俄語、西非語言(約魯巴Yoruba等)、泰盧固語(Telugu)和法語。

根據2021普查局美國社區問卷調查(ACS)，新州5歲以上的居民約31.9%(277萬9747人)說英語之外的語言，相較之下，全國的比率為21.7%。

說外語的人口比率每年持續增長，從2010年到2021年，說非英語的人數成長了3.2個百分點。

移民 政策研究所(Migration Policy Institute)高級政策分析師珍妮·巴塔洛娃(Jeanne Batalova)指出，語言多樣性來自移民，因此如新州這樣移民比率較高的州，往往語言多樣性也較高。

巴塔洛娃表示，新州是移民人口最大的前五州，每一次的移民潮都帶來新的語言，現今的移民主要來自南美、亞洲和非洲。但即使法案通過生效，也僅涵蓋新州約10%的語言。

法案由民主黨 發起，參議會以23比13票通過，反對者擔憂該提案的成本，以及範圍過大的問題。

現在該法案必須在同樣由民主黨控制的眾議會通過，才能交由州長墨菲(Phil Murphy)手中決定是否簽署生效。

法案要求的變動將在三年期間實施，政府機構將開始每年提供五種新語言的翻譯。新州將根據普查局的數據更新清單，各政府部門也能在適當時選擇提供口譯員。