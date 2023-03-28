空調故障致熱昏撞傷頭退休 新州捷運局司機獲賠1160萬

新州捷運局火車司機陸皮亞2020年在空調故障而達高溫華氏114度的駕駛室內熱到昏倒，頭部創傷迫使他退休，陪審團裁定他應獲賠1160萬元。(Getty Images)

新州捷運 局(NJ Transit)火車司機陸皮亞(Scott Lupia)2020年7月在空調故障而達高溫 華氏114度(攝氏45度)的駕駛室內熱到昏倒，頭部創傷迫使他結束職業生涯；他2021年底提起聯邦勞工訴訟後，陪審團20日裁定他勝訴，應獲賠1160萬元。

現年47歲的陸皮亞2021年12月27日依據「聯邦雇主法律責任法」(Federal Employer's Liability Act)興訟，稱他2020年7月21日接獲行車任務，儘管通報該輛車的空調故障，調度員仍命他執行勤務，罔顧當天駕駛室內的高溫達華氏114度。

法院文件顯示，調度員當天告訴陸皮亞，若拒絕駕駛6659班次火車，就會被視為抗命而被停職處分；陸皮亞只好出車，但高溫讓他在駕駛室暈厥，他昏倒前及時透過無線電呼救，並在Summit鎮執行緊急剎車程序，接著便喪失意識，他昏倒時頭撞到駕駛室內的一塊金屬。

陸皮亞的律師團隊表示，陸皮亞頭部歷經三次手術才治癒，卻已造成永久性的聽力損失和視力減弱，加上他內耳受損，讓他難以維持平衡且有持續性的頭暈困擾。

新州羅格斯大學氣候學者表示，2020年7月共有25天高溫破紀錄，達到華氏90度(攝氏32度)以上。

新州捷運局發言人史密斯(Jim Smith)則說，「本局雖然不對進行中的訴訟置評，但我們將徵詢顧問並尋求上訴的可能性。」

聯邦鐵路管理局安全監管機構規定，鐵路公司必須在駕駛室裝配能正常運作的空調設備；訴訟指新州捷運局違規，導致陸皮亞受傷。

陸皮亞是鐵道迷，2006年到職擔任新州捷運局工程師，卻因為公傷而被迫離開職涯；他閒暇時不僅製作火車模型，還撰寫一本關於火車模型設計與上色的書。

訴狀寫道，陸皮亞被質疑為何不開窗戶通風散熱，這是因為新州捷運局營運單位規定司機的頭部與臉部不得暴露在外，換言之駕駛室的窗戶不得開超過一吋。

專家出庭作證時提出其他問題，指電動的ALP-46車頭運轉時，會讓駕駛室內的溫度提高，而其他司機作證時則說，行駛期間開窗反而會吸進引擎散發的熱空氣。