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新州布林莫爾學院圖書館 撤除前校長冠名

記者張聲肇／綜合報導
布林莫爾學院宣布，該校圖書館將移除前校長卡芮‧湯瑪斯之名。（NBC費城地方電視台畫面截圖）
布林莫爾學院宣布，該校圖書館將移除前校長卡芮‧湯瑪斯之名。（NBC費城地方電視台畫面截圖）

賓州知名女子大學布林莫爾學院(Bryn Mawr College)日前宣布，經過多年的討論，該校圖書館將移除前校長卡芮‧湯瑪斯(M. Carey Thomas)之名，認定她是反猶太種族主義色彩濃厚的人，名字不應作為圖書館建築的名稱。

該校先前已決定不再稱圖書館為「卡芮湯瑪斯圖書館」，改稱「老圖書館」，但不願把大門口上面這位前校長的名字拿掉。如今，該校表示，以她的名字命名學校圖書館，有如在抹滅歷史，抹滅了她當校長時，受她種族主義及反猶太政策負面影響的人的經驗，何況她還公然擁抱優生學。

湯瑪斯1894年到1922年擔任布林莫爾學院校長，那段期間，這所高等教育機構蔚然成為提倡婦女投票權運動的中心，但她卻取消符合錄取標準的非裔申請人的入學資格，也拒絕聘用猶太裔教師。

她在1916年向新生致詞時，將自己的白人至上主義表露無遺。她說：「如果目前白種人的學識至上論可以持續下去，我希望未來好幾世紀都會如此，那將是因為白種人是唯一認真教育女性的種族。」

布林莫爾的現任校長金．卡西迪(Kim Cassidy)說，學校董事會已將「除名」決策告知全體師生。

董事會致函全校師生表示：「湯瑪斯的排外、種族主義和反猶太情緒，對許多人造成傷害，這點我們承認，也了解把她的名字拿掉，不僅可以緩解大家的痛楚，也將打開療癒的大門」，全體董事感謝為了闡明這問題，而盡心盡力的老師和同學。

凱西迪校長2017年委任專案小組，研究如何處理前院長校長「不當言論」的問題，當下就下令暫停使用湯瑪斯的名字來稱呼圖書館，但小組決定掛在圖書館門口的刻字還是保留，學生不滿，於2020年提出條件否則罷課，條件包括從校園移除這個前校長的名字、銅像、肖像。

圖書館 猶太 種族主義

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