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新州野林市3官員 詐健保不認罪

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州野林市市長拜倫(左)、市政委員米庫爾斯基(中)以及前市長特羅亞諾(右) 被控紀錄造假，以全職市府雇員身份加入州健保福利計劃，三人都不認罪。（6abc電視台畫面截圖）
新澤西州野林市市長拜倫(左)、市政委員米庫爾斯基(中)以及前市長特羅亞諾(右) 被控紀錄造假，以全職市府雇員身份加入州健保福利計劃，三人都不認罪。（6abc電視台畫面截圖）

新澤西州野林市(Wildwood)市長拜倫(Pete Byron)、市政委員米庫爾斯基(Steven E. Mikulski)以及前市長特羅亞諾(Ernest Troiano Jr.) 被控造假、以全職市府雇員身份獲州健保福利計畫資格，不當受益，三人都不認罪。

拜倫、米庫爾斯基和特羅亞諾上周在五月岬郡法院露面，對瀆職、非法盜竊、篡改公共紀錄以及偽造或篡改紀錄等指控，拒不認罪。

三位官員在律師陪同下提出無罪抗辯，拒絕州府三年監禁的認罪提議、退還近100萬美元的保費和2011至2022年州健保給付。

辯方稱，依市政委員會2011年決議，野林市三名官員都被視為全職員工，有資格加入健保福利計畫；州府卻反駁指出，民選官員每周須固定工作35小時才能視為全職員工，這三人不合格。

民選官員常聲稱每周工作超過35小時，但不提交工作時數卡；2010 年州法變更，規定只有全職員工才能參加州健保福利計畫。

新州對拜倫、特羅亞諾、米庫爾斯基各尋求返還60萬8900美元、28萬6500美元、10萬3000美元。

特羅亞諾和拜倫2011年當選為野林市三人市政委員會成員，特羅亞諾宣誓就任市長，兩人同年通過決議宣布他們是全職員工，每周至少工作35小時，隨後加入州健保福利計畫；米庫爾斯基2020年當選市政委員，隨即加入健保計畫。

檢察長辦公室去年6月對這三名官員提刑事指控，稱他們不是全職員工，無資格享受健保福利計畫；州府稱他們無固定工作時間、也不享有年假或病假。

健保 福利 新澤西州

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