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31年前史泰登島無名女屍 確認是新州摩里斯郡人

記者胡玉立／綜合報導
檢方宣布，1991年在史泰登島樹林中發現的女性死者，是新澤西州摩里斯郡居民克莉絲汀·貝盧斯科 (左)。她1989年生下的女兒克莉絲塔妮可（右），迄今下落不明。（史泰登島檢察官辦公室照片）
檢方宣布，1991年在史泰登島樹林中發現的女性死者，是新澤西州摩里斯郡居民克莉絲汀·貝盧斯科 (左)。她1989年生下的女兒克莉絲塔妮可（右），迄今下落不明。（史泰登島檢察官辦公室照片）

紐約州里奇蒙郡(Richmond County)地方檢察官辦公室21日在史泰登島(Staten Island)舉行記者會宣布，當局確認了一宗案發迄今31年的凶殺懸案受害人身分；1991年在史泰登島樹林中被手銬銬住、遭重錘擊斃燒死的女性死者，是新澤西州摩里斯郡(Morris County)居民克莉絲汀·貝盧斯科 (Christine Belusko)。

與紐約警察局和聯邦調查局(FBI)合作處理此案的地方檢察官麥克馬洪 (Michael E. McMahon) 表示，此進展歸功於法醫家譜技術的進步。但他們仍在尋找犯案兇手；麥克馬洪和地方檢察官偵探調查組組長尼爾森(Dave Nilsen)呼籲社會大眾協助尋找此案的任何可能新線索。

當年這椿慘案在1991年9月20日發生後，因遲遲未能破案，死者右臀有紅藍蝎子紋身的圖片，連續幾年內被多次分享。

當局表示，拜科技之賜，他們在2021年4月確認死者身分是貝盧斯科；2021年6月，她哥哥被告知妹妹死訊；調查人員得知，盧斯科慘死前兩年，也就是在1989年生下女兒克莉絲塔妮可(Christa Nicole)，但她迄今下落不明。

麥克馬洪表示：「我們正繼續努力尋找克莉絲塔妮可，好讓她知道她母親是誰，以及這起案件發生了什麼事，」當局仍在調查貝盧斯科在史泰登島遇害細節，「由案情事實和她被謀殺方式來看，此案並非隨機，她是被熟人謀殺。」

由於光憑新發現的線索和之前線索都未能破案，當局決定向公眾發布新信息。執法官員稱，貝盧斯科最後為人所知的地址是新澤西州克利夫頓(Clifton)，她一直住到1991年7月。她死前幾周住在賓州波科諾山(Mount Pocono)附近的Mount Airy Lodge。貝盧斯科生前在新澤西州一家名為Rainbow Shop的服裝店工作。

新澤西州 史泰登島 檢察官

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