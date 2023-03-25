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擱淺新州50、52大道海灘 8海豚死亡

編譯尤寶琪／綜合報導
新澤西州海島市海灘21日出現大規模海豚擱淺事件，儘管各方全力救援，八隻海豚最後仍全數死亡。(美聯社）
新澤西州海島市海灘21日出現大規模海豚擱淺事件，儘管各方全力救援，八隻海豚最後仍全數死亡。(美聯社）

新澤西州海灘21日出現大規模海豚擱淺事件，儘管各方全力救援，八隻海豚最後仍全數死亡。這是東岸一系列海洋生物神秘死亡事件中的最新一起。

海島市(Sea Isle City)海灘21日上午出現八隻海豚擱淺，其中兩隻擱淺於第50大道海灘，另外六隻擱淺於第52大道海灘。現場警方、民眾、急救人員組成人鍊，在專家抵達現場前，靠著傳遞水桶努力幫海豚保持水分。

「海洋哺乳動物擱淺中心」(Marine Mammal Stranding Center)稱這次事件為大規模擱淺事件，表示其中擱淺於第50大道海灘的兩隻海豚，在他們抵達現場時就已經死亡，另外六隻在經過獸醫檢查後發現身體狀況極差，與其將牠們推回海中慢慢淹死，該組織選擇進行人道安樂死。

八隻海豚隨後都被送往實驗室進行屍檢，該組織表示：「我們與大眾一樣，為這些美麗動物之死感到悲傷，希望屍檢能幫助我們瞭解牠們擱淺的原因。」

自2月中旬以來，光是在新澤西州就至少有另外六隻海豚被沖上岸，大西洋沿岸更是經常有鯨魚被沖上岸，其中又以座頭鯨最常擱淺。自2022年12月初以來，已經有至少16頭座頭鯨被沖刷上岸死亡。

近幾年來，海洋生物擱淺事件激增，國家海洋暨大氣管理局(NOAA)在2017年稱這些事件為「異常死亡事件」。在此之後，至少有335頭座頭鯨、露脊鯨和小型鯨魚，被沖刷上東海岸後死亡。光是在2022年，就有19頭座頭鯨擱淺在大西洋沿岸。

隨著「異常死亡事件」的增加，當局一直致力要找出原因，包括離岸風力開發、漁船撞擊或受困魚網等。

其中最受爭議的就是離岸風力開發，但此說法已遭當局否定，表示沒有證據支持此說法。而船隻撞擊或受困魚網，則是最常見的死亡原因。另外有說法指出，疫情導致網路消費爆增，來往東岸的貨船也跟著增加，導致海洋生物遭船隻撞擊的機率也跟著增加。

新澤西州 疫情

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