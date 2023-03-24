新州高中鬥毆影片上網 引關注

在多個社群媒體平台上，有幾個專門集結中央學區高中(圖)校園攻擊事件的「鬥毆網頁」。(CBS電視台畫面截圖)

社群媒體 上出現許多專門放置校園打架影片的「鬥毆網頁」，影片包括全國各地校園的打架事件；上個月新澤西州中央學區 (Central Regional)一名被霸凌 的女學生在家中自殺身亡，引起全國對校園暴力的關注與討論後，這類「鬥毆網頁」受到更多審查。

家長和學生表示，在多個社群媒體平台上有幾個專門集結中央學區高中(Central Regional High School)校園攻擊事件的「鬥毆網頁」。

根據NJ Advance Media的調查，這些鬥毆網頁不包括14歲自殺女學生阿德里亞娜•庫奇(Adriana Kuch)被攻擊的影片；庫奇自殺前幾日，她在學校走廊被四名同學攻擊的影片在學區廣傳。

目前尚無法得知該影片如何傳播，學生和家長透露，一些學生似乎利用手機等設備分享該段影片。

然而多年來，社群媒體上早已存在各種中央學區的鬥毆網頁，部分網頁在庫奇自殺後被刪除，但仍有些繼續留在Instagram、Snapchat、TikTok等平台。

中央學區發言人向NJ Advance Media表示，「學區不斷監視我們自家的社群媒體平台，但我們不監控私人的社群帳號，如果察覺到事情我們可以調查，但因為這些帳號並非校方所有，我們無法立即求助。」

心理健康專家指出，自殺是一個複雜的議題，研究顯示單是霸凌本身不會導致人自殺，但霸凌可能是促成自殺的因素，庫奇的自殺事件讓大眾更關注學校如何處理霸凌指控與校園鬥毆。

自從該事件發生以來，多名學生、校友與家長出面說明他們對中央學區校園霸凌與暴力事件的看法與經歷。

許多控訴涉及網路霸凌，不僅是騷擾訊息，還有在社群媒體上廣傳的影片與照片。

這些鬥毆網頁違反社群媒體有關影像暴力的規定，網頁定期被標記並移除，但沒過多久新的鬥毆網頁又再度冒出。

中央學區高中代理學監否認該學區有暴力風氣，但已宣布一連串的舉措、政策審查和委員會，評估庫奇自殺後的校園風氣。