新州第5所華文學習中心 瑞谷揭牌
新澤西州第五所台灣華語文學習中心近日於瑞谷中文學校舉行揭牌典禮，紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、副主任王鈺淇代表僑務委員會出席，陳永豐期勉瑞谷中校秉承與主流社會的聯繫傳統，推展成人華語文教育，擴大台美文化交流。
陳永豐與瑞谷台灣華語文學習中心主任張淑娟主持揭牌儀式，陳永豐表示，根據台美政府簽署的教育倡議計畫，目前全世界已成立66所台灣華語文學習中心，其中有九所在紐約華僑文教服務中心轄下，包括新澤西州六所，紐約州三所，提供主流社區成年人認識台灣文化與學習華語文的機會，同時接觸台灣所提供的開放自由學習環境。
張淑娟介紹，瑞谷中文學校在1982年成立，從四健會中心開始，目前在瑞谷社區學院上課，中文學校負責16歲以下學生，許多學生來自主流社會家庭，這次加入僑委會的推展華語文中心計畫，招收18歲以上主流人士，讓成人也有學習華語文的機會，目前已有13名學生報名，中心將持續擴充。
典禮邀請瑞谷中校學生文化表演，校長廖令姍介紹舞獅、民族舞蹈與古箏等節目，舞獅由太極拳教練楊朝宗訓練，民族舞蹈由名師趙明娜指導，均獲熱烈喝采。
博根中文學校台灣華語文學習中心主任林淑萍、新州北部美華聯誼會會長孫影真、紐澤西台灣商會理事汪俊延、瑞谷中文學校理事劉開乾、教師侯鳳荷、學校贊助人士與約50名師生家長出席慶賀。
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