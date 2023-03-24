新州第5所華文學習中心 瑞谷揭牌

瑞谷中文學校台灣華語文學習中心揭牌，左起：陳永豐、廖令姍、張淑娟、王鈺淇。(記者孫影真／攝影)

新澤西州 第五所台灣華語文學習中心近日於瑞谷中文學校舉行揭牌典禮，紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、副主任王鈺淇代表僑務委員會出席，陳永豐期勉瑞谷中校秉承與主流社會的聯繫傳統，推展成人華語文教育 ，擴大台美文化交流。

陳永豐與瑞谷台灣華語文學習中心主任張淑娟主持揭牌儀式，陳永豐表示，根據台美政府簽署的教育倡議計畫，目前全世界已成立66所台灣華語文學習中心，其中有九所在紐約華僑文教服務中心轄下，包括新澤西州六所，紐約州 三所，提供主流社區成年人認識台灣文化與學習華語文的機會，同時接觸台灣所提供的開放自由學習環境。

張淑娟介紹，瑞谷中文學校在1982年成立，從四健會中心開始，目前在瑞谷社區學院上課，中文學校負責16歲以下學生，許多學生來自主流社會家庭，這次加入僑委會的推展華語文中心計畫，招收18歲以上主流人士，讓成人也有學習華語文的機會，目前已有13名學生報名，中心將持續擴充。

典禮邀請瑞谷中校學生文化表演，校長廖令姍介紹舞獅、民族舞蹈與古箏等節目，舞獅由太極拳教練楊朝宗訓練，民族舞蹈由名師趙明娜指導，均獲熱烈喝采。