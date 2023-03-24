華裔高中生 代表德拉瓦參加全國科學營

德拉瓦州學生劉潤宜獲選代表該州，參加2023年全國青少年科學營。（取材自推特）

德拉瓦州學生劉潤宜(Runyl Liu，音譯)及薩爾瓦迪(Maanvi Sarwadi)獲選代表該州，參加2023年全國青少年科學營(National Youth Science Camp)。就讀紐瓦克特許高中(Newark Charter High School)11年級的劉潤宜說，對科學的喜愛源自於國中時期聽到的一首趣味歌曲。

她說，當時聽到關於元素周期表的一首趣味歌曲，覺得非常喜歡。她說：「我因此開始喜歡元素周期表， 還有所有的化學原理。這是一趟非常、非常特殊的旅程，但我很確定我是個喜歡科學、技術、工程及數學(science, technology, engineering and math，STEM)的女孩。」

MOT特許學校(MOT Charter School)12年級學生薩爾瓦迪與劉潤宜都表示，希望這次參加全國青少年科學營的經驗，能對未來追求STEM事業發展有所助益。

全國青少年科學營今年6月19日至7月12日將在西維吉尼亞州 莫農加希拉國家森林(Monongahela National Forest)舉行。自從這項科學營在1963年創辦以來，每年都在這個地點舉辦。全美各州及華府特區 各派兩名代表參加，阿根廷、玻利維亞、巴西、智利、哥斯大黎加、厄瓜多、墨西哥 、千里達及托巴哥也都派出學生代表。

劉潤宜受訪時說，非常期待參加營隊期間能從事結合自然與科學的戶外冒險活動。她表示：「我一直都覺得這是非常有意思的。」她表示，能與STEM領域的專業人士見面，將有助她在進入大學之前便拓展人際脈絡。

為慶祝活動推出60周年，今年營隊舉辦期間將表揚明日之星的傑出領袖，提供與STEM領域專業人士交流的機會，並且參加戶外活動。