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HiTRONS力薦2023最新款按摩椅　店內購買EVERYCARE 207立減 $500

本報新澤西訊
EVERYCARE 207的2種顏色可選：溫馨典雅的米黃和高端時尚的灰色
EVERYCARE 207的2種顏色可選：溫馨典雅的米黃和高端時尚的灰色

HiTrons根據亞洲人較小體型的特點，特為愛健康的您們推薦一款2023最新款按摩椅-EVERYCARE 207，讓您花最少的錢輕鬆在家擁有高質量的按摩體驗。

  EVERYCARE 207具有佔地空間小，設計精美，價格親民等優點。它專為身材較小的人量身打造。氣壓按摩可更好地擠壓和伸展，人性化的按摩壓力讓您享受到真人般的專業按摩體驗，可調節強度的3D高級按摩椅具有優秀的拉伸功能，通過壓敏感測器檢測您的體型曲線，鎖定身體部位，使按摩高效準確；這款按摩椅具有加長SL 軌道可滿足您全身的按摩需求，還具有十餘種不同的按摩選項任您選擇，現在驚爆價只要$3999.99！即日起到店內購買EVERYCARE 207更可立減$500。機會難得，不容錯過！

  EVERYCARE 品牌來自韓國，以客戶需求為導向，將專業知識與高科技創新相結合，為大家提供功能齊全、豪華特色和精緻優雅的按摩椅。EVERYCARE擁有專業的研發團隊和完善的服務經驗，從按摩椅設計到產品交付、安裝和維護，EVERYCARE 為客戶提供全方位支援服務。 讓您省去後顧之憂，每天擁有健康生活好品質。

  創立於2002年的HiTrons在美東有多家門店，專精高檔品牌家電，是世界知名廠商的正規授權代理商。谷歌五星好評。在按摩椅經銷行業足足耕耘了20年，擁有豐富經驗，其創始人具有機械自動化專業背景，從產品的甄選，物流配送再到售後服務等都是行業的佼佼者。公司為客戶提供完善的售後服務，包括免費送貨免費安裝調試及維修服務。

  HiTrons 還特別推出以舊換新業務，充分發揮您舊的按摩椅價值，為您所用。公司的免息分期付款更是受到大家的歡迎，比如這款最新EVERYCARE 207，您每月最低只需$59就可以輕鬆擁有，真是超級划算。

  電話： 201-941-0024； www.hitrons.com；微信：Hitrons;新澤西店地址：1 Remsen Place, Suite#107, Ridgefield, NJ 07657 (201) 941-0024；紐約店地址：150-24 Northern Blvd Unit G10, Queens, NY 11354 (718)-445-2005；華府區店地址：14215 Centreville Square Unit J, Centreville, VA 20120 (571)404-4132。

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