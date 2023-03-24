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費城長城中文學校舉行識字標音比賽

本報費城訊
識字標音比賽現場
識字標音比賽現場

3月19日，春寒料峭，長城中文校內春意盎然，學校舉辦的識字標音比賽進行得如火如荼。孩子們學習漢字的熱情，融化了初春的寒氣，也感染了家長、教師和學校校委會及理事會的義工們。

  舉行識字標音比賽是長城中文學校為了鼓勵孩子們學習中文的熱情，這項活動從2016年開始，此活動得到了學生、家長和老師們的積極參與。活動進行半個小時，比賽題目是漢字詞語，孩子們需要在詞語旁邊標出相應正確中文拼音，並能準確運用中文拼音。學生從一年級到九年，根據自己的漢語程度和能力來完成答題。最终評判出優秀者。

  當天早上從11點開始， 301和302 教室座無虛席，超過五十位學生參加了活動。副校長萬應傑不得不親自從其他教室臨時搬過來幾把桌椅，給源源不斷到來的小選手們加座。每個小選手，均得到鼓勵獎一支參賽用的鉛筆。比賽根據參與人數，設置特等獎、一等獎、二等獎和三等獎若干名。校委會特別感謝義工宋奕，其負責監考和評委，以及王文金，其負責出卷和制定考試規則。

  校長姚海蓉和副校長萬應傑全程參與，兼做監考老師。姚校長表示，舉行識字標音比賽目的有四點：一是讓學生快速掌握中文日常用語；二是擅長使用掌握拼音；三是增強學生學習中文的信心；四是幫助學生通過HSK四級考試。

  對於海外華裔子弟來說，中文之難。漢語之深奧和美麗，方塊字的組詞千變萬化。識字是精通漢語的基石。弘揚中華文化，重在讓海外華裔掌握漢語和通過漢語去體會中華文化的精髓。   

  長城中文學校位於費城西郊，是在美國聯邦和賓州註冊的非盈利機構，宗旨是推廣中華語言文字，弘揚中華文化傳統，促進中美文化交流。【彭林報導，照片提供：萬應傑】

   

華裔 費城 賓州

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