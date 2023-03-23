升遷遭拒 新州2「少數族裔」警官 控前警局長歧視

新澤西州的蒙特克萊爾州立大學校警局的兩名少數族裔警官，控告前局長拒絕讓他們升職，涉嫌種族歧視。（取材自蒙特克萊爾州大官網）

新澤西州 的蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)校警局的兩名少數族裔警官，上個月提起訴控告前局長，拒按既定制度讓他們升職，違反新州 反種族歧視 法律。

據了解，兩名原告是來自佛羅里達州的卡斯楚(Lee E. Castro)與來自新州小瀑布鎮(Little Falls)的歐提茲(Carlos Ortiz)，根據原告向法院提交的訴狀指出，該大學前校警局局長塞爾(Paul Cell)拒絕依據既有制度提拔他們晉升官職，違反新州反種族歧視法律，因此在2月16日具狀，向位在埃塞克斯郡(Essex County)的高等法院提起訴訟。

卡斯楚於2010年擔任警佐一職，並聲稱花了9年時間才晉升為副隊長，據悉是因為獲得的升遷規定資料錯誤，導致他晉升之路遭到阻撓。

訴狀內容顯示，卡斯楚於2021年申請晉升擔任校警隊隊長一職，遭到拒絕：「因為原告是少數族裔，不但蒙受不公平待遇，而且因為少數族裔身份而被拒絕晉升。」

另一位原告歐提茲警官也指控2021年申請校警局的警隊長一職，遭到拒絕，訴狀內容稱，「他未能獲得晉升，因為他是少數族裔」。

這起訴訟案，除了校警局局長塞爾被列為被告，還有至少五位大學相關人士也同為被告，記者透過電話聯繫到蒙特克萊爾州立大學發言人米斯(Andrew Mees)，但是他拒絕發表任何言論，表示稱該校不會對尚未做出判決的訴訟發表評論，前校警局局長塞爾也沒有針對該起訴訟做出任何回應。