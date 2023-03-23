台灣電影「該死的阿修羅」登卡內基梅隆影展 3月25日播映

「該死的阿修羅」25日舉辦匹茲堡首映。圖為劇照。(希望影視行銷提供)

卡內基梅隆國際影展 (Carnegie Mellon University International Film Festival)創辦17年來首次選映台灣電影 ，「該死的阿修羅」(Goddamned Asura)25日(周六)舉辦匹茲堡首映，導演 樓一安及演員王渝萱直播現身映後座談。

該影展創立於2006年，由匹茲堡地區幾所大學學生合力營運，每年3月底至4月初舉辦，為期兩周。每年以「臉」(Face)的概念發展主題，選映14至19部各國電影，舉辦活動除電影放映，亦包含導演座談、舞蹈表演、美食等，每年約有3000人次參與。2023年主題為「臉的轉化」(Face of Change)，希望探討影像的使用如何轉化視角、生命、世界。

「該死的阿修羅」2021年入圍金馬獎最佳原著劇本、最佳女配角及最佳新演員三項大獎，王渝萱獲最佳女配角獎，該片也獲2022年台北電影獎最佳編劇、最佳女配角、最佳配樂。劇情取材自社會真實事件，從一場隨機殺人事件探討家庭、職場文化、網路與階級等社會寫實議題。該片代表台灣角逐2023年第95屆奥斯卡金像獎最佳國際影片，推薦理由為「以獨特敘事形式探討當代隨機殺人的暴力議題，淺入深出反映虛實混淆的普世現象，在人性善惡論述上體現東方思維，開放式結尾令人驚豔」。

播映時間：3月25日晚7時半，地點：CMU, McConomy Auditorium @ Jared L. Cohon Cente，地址：5032 Forbes Ave, Pittsburgh, PA 15213。影展購票資訊，請上影展官網查詢：https://www.cmuiff.com/goddamned-asura。