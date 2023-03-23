冒充16歲新州高中生 29歲韓裔女不認罪

亞裔女子申惠晶今年初冒充未成年者入讀新澤西州一所高中，20日對提供假證件的指控不認罪。(abc7電視台畫面截圖)

亞裔女子申惠晶(Hyejeong Shin)今年初冒充未成年者入讀新澤西州一所高中，東窗事發後落網被告；她20日二度出庭，對提供假政府證件的指控不認罪。律師表示，申惠晶剛離婚，遠在異鄉的她只是想重溫在麻州 寄宿學校的生活才做出離譜行徑。

29歲的南韓 女子申惠晶今年1月用假的出生證明冒充16歲的「高一新生」，註冊新州 新布朗士維克(New Brunswick)公立高中，就讀四天才被校方發現，報警逮捕。

申惠晶的行為在社群媒體、影音平台與新聞媒體引發數百萬人點閱與討論，家長質疑她欺騙學校師長，在校園遊走甚至擅入課堂接觸學生；學生則在申惠晶邀她們到校外聚會後，質疑她意圖不軌。

申惠晶本月20日第二次出庭應訊，全案進入不認罪程序，檢方對她求處最高五年徒刑。

申惠晶的兩位律師當天表示，委託人的詭異行徑是因為她最近經歷慘痛離婚，而她又離南韓的家人很遠，她希望再次感受自己在麻州寄宿學校時體會到的安全感，才做出離譜行為。

律師蓋爾伯(Darren Gelber)坦承：「這非常詭異，可能讓人很難理解。」

另一名律師鄭洪(Henry Hong Jung，音譯)則說：「這是她需要解決的私人問題，她已經離家很長一段時間。」

她的律師告訴法官，已引用刑法規定的初犯豁免條款，申請參加審前介入計畫，希望避免坐牢。

申惠晶並非美國公民，但她合法居留在美國，並希望此案落幕後返回南韓。

身穿運動外套與牛仔褲，綁馬尾應訊的申惠晶訊後表示，「現在我無話可說。」

申惠晶16歲時第一次抵美，她當時在麻州寄宿學校就學，2019年畢業於新州羅格斯大學(Rutgers University)，擁有政治學與中文學位，她佯裝高中生時住在該大學附近的高檔公寓。

大學發言人表示，申惠晶正在念研究所課程，她經歷離婚後目前無業。

她的房東去年提告她積欠房租約2萬元，蓋爾伯表示，這筆債務與她的離婚官司有關。

蓋爾伯表示：「這整起案件攸關我的客戶想要回到她感到安全且受歡迎的環境，僅此而已；我不是心理學家，但與家人長年分居兩國，加上諸多生活壓力，讓她做出異常行為。」

申惠晶在羅格斯大學是成績優異的學生，2017年獲得獎學金，而她當時主要研究語言、語言學及其對人類個性與文化的影響。