費城華埠發展會 反對76人蓋新球場

費城華埠(圖)主要商會「費城華埠發展會」16日正式宣布,反對職籃「費城76人隊」預定在華埠南邊耗資13億元興建新球場的計畫。(NBC電視台畫面截圖)

費城華埠 主要商會「費城華埠發展會」(Philadelphia Chinatown Development Corp,簡稱PCDC)16日正式宣布反對職籃「費城76人隊」(Philadelphia 76ers)預定在華埠南邊耗資13億元興建新球場的計畫。

PCDC在聲明中表示:「這座球場嚴重危及華埠的未來。」

許多人最初以為,PCDC可能同意這項開發計畫,而今有60年歷史的PCDC正式表態說不,釋出強烈反對訊息。

但76人隊表示,將持續推動計畫,在華埠旁邊的東市場(East Market)社區第10-11街與市場街,興建可容納1萬8500人的新球館;球隊稱,預定6月到秋季將取得市府核准。

PCDC表示,民調 顯示93%的華埠商家、94%的居民和95%的遊客反對興建新球場,這與球隊說許多人抱持開放胸襟且願意聽取更多資訊的說法相悖。

PCDC執行主任陳國賢(John Chin)表示,這項宣布「強化PCDC是華埠守護者的形象,我們一直都是,未來也會是」華埠守護者,並指球場開發商與球隊未善盡溝通責任。

該計畫的興建公司76 Devcorp發布聲明表示,「(PCDC的表態)令人失望,東市場正在凋零,我們試圖與PCDC合作,但他們還沒看到正式提案便作決定;我們仍致力透過對這座城市的熱愛及所有費城人的利益,繼續開發這項計畫」。

除了PCDC外,20多間餐廳組成的「華埠存在餐廳業」(Restaurant Industry for Chinatown's Existence,簡稱RICE)也倡議反對76人新球場。

RICE的泰斯‧魏(Tess Wei)說,「這由我們做主,挺身闡明,我們身為居民必須表達城市如何發展的意見。」

RICE加入華埠反對球場聯盟(Chinatown Coalition to Oppose the Arena)、拯救華埠( Save Chinatown)、華埠團結不要球場(No Arena in Chinatown Solidarity),以及學生支持保存華埠(Students for the Preservation of Solidarity)等組織,齊聲反對76人隊新球場計畫。