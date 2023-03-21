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費城華埠發展會 反對76人蓋新球場

編譯陳韻涵／綜合報導
費城華埠（圖）主要商會「費城華埠發展會」16日正式宣布，反對職籃「費城76人隊」預定在華埠南邊耗資13億元興建新球場的計畫。(NBC電視台畫面截圖)
費城華埠（圖）主要商會「費城華埠發展會」16日正式宣布，反對職籃「費城76人隊」預定在華埠南邊耗資13億元興建新球場的計畫。(NBC電視台畫面截圖)

費城華埠主要商會「費城華埠發展會」(Philadelphia Chinatown Development Corp，簡稱PCDC)16日正式宣布反對職籃「費城76人隊」(Philadelphia 76ers)預定在華埠南邊耗資13億元興建新球場的計畫。

PCDC在聲明中表示：「這座球場嚴重危及華埠的未來。」

許多人最初以為，PCDC可能同意這項開發計畫，而今有60年歷史的PCDC正式表態說不，釋出強烈反對訊息。

但76人隊表示，將持續推動計畫，在華埠旁邊的東市場(East Market)社區第10-11街與市場街，興建可容納1萬8500人的新球館；球隊稱，預定6月到秋季將取得市府核准。

PCDC表示，民調顯示93%的華埠商家、94%的居民和95%的遊客反對興建新球場，這與球隊說許多人抱持開放胸襟且願意聽取更多資訊的說法相悖。

PCDC執行主任陳國賢(John Chin)表示，這項宣布「強化PCDC是華埠守護者的形象，我們一直都是，未來也會是」華埠守護者，並指球場開發商與球隊未善盡溝通責任。

該計畫的興建公司76 Devcorp發布聲明表示，「(PCDC的表態)令人失望，東市場正在凋零，我們試圖與PCDC合作，但他們還沒看到正式提案便作決定；我們仍致力透過對這座城市的熱愛及所有費城人的利益，繼續開發這項計畫」。

除了PCDC外，20多間餐廳組成的「華埠存在餐廳業」(Restaurant Industry for Chinatown's Existence，簡稱RICE)也倡議反對76人新球場。

RICE的泰斯‧魏(Tess Wei)說，「這由我們做主，挺身闡明，我們身為居民必須表達城市如何發展的意見。」

RICE加入華埠反對球場聯盟(Chinatown Coalition to Oppose the Arena)、拯救華埠( Save Chinatown)、華埠團結不要球場(No Arena in Chinatown Solidarity)，以及學生支持保存華埠(Students for the Preservation of Solidarity)等組織，齊聲反對76人隊新球場計畫。

華埠 費城 民調

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