賓州飛行員救7同袍卻喪命 80年後遺體終尋獲

來自賓州的二戰飛行員蒙哥馬利1944年在一次轟炸任務中飛機中彈，他先讓其他組員跳傘，最後自己卻不幸墜機身亡。（國防部戰俘及失蹤軍人統計署照片）

一名二戰飛行員在一次轟炸任務中飛機中彈，為了保護同袍，先讓其他組員跳傘，七人得以生還，最後自己卻不幸墜機 身亡，但事後卻找不到遺體。國防部戰俘及失蹤軍人統計署(Defense POW/MIA Accounting Agency，DPAA)歷經近80年鍥而不捨的調查，本周宣布已經尋獲這位二戰英雄遺骸，並擇日安葬於阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)。

DPAA官員表示，來自賓州、時年24歲的少尉飛行員蒙哥馬利(William B. Montgomery)在二戰期間，分發駐紮在英國 的陸軍第八航空軍轟炸中隊。1944年6月22日，他駕駛一架B-24H轟炸機，機上連他共有10名組員，前往法國凡爾賽(Versailles)附近一處德軍空軍基地執行轟炸任務，不料回航途中，轟炸機不幸遭德軍防空炮擊中。

DPAA報告指出，「儘管B-24受損，但蒙哥馬利憑藉優異飛行技術，繼續駕駛飛機並飛抵英國海岸，隨後下令機上同袍跳傘，當時有七名官兵順利逃生，但包括蒙哥馬利在內有三人仍在機上，跳傘逃生的兩名官兵目睹轟炸機墜毀在英格蘭西薩塞克斯郡(West Sussex)一處農場。」

DPAA官員表示，拜蒙哥馬利精湛飛行技術之賜，受損的轟炸機硬撐到英國海岸，挽救了機上七位同袍性命。

墜機後數十年來，DPAA多次試圖在墜機現場搜尋人體遺骸和轟炸機殘骸，可惜沒有成功，直到2021年，DPAA科學家針對二戰無名官兵遺骸進行身分驗證，運用線粒體DNA技術、人類學分析以及物證資料，終於在今年1月確認蒙哥馬利遺骸身分。DPAA表示，蒙哥馬利遺骸將以軍禮安葬於維吉尼亞州 ，但具體日期尚未確定。