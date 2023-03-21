描繪獨立戰爭槍殺案 新州聯合郡擬改郡徽

新澤西州聯合郡的郡徽近幾年受到爭議，因為內容描繪在獨立戰爭時期，新州一名女子遭英軍槍殺的情景。(取材自推特)

新澤西州 聯合郡(Union County)的郡徽近幾年受到爭議，因為內容描繪在獨立戰爭時期，新州 一名女子遭英軍槍殺的情景，然而這個圖像被指未能準確反映歷史，而且政治不正確，郡政府表示正考慮修改。

郡徽中的女子漢娜．考德威爾 (Hannah Caldwell)是9個孩子的母親，也是獨立戰爭時期新州第一位被英兵殺死的女性。歷史學家說，1780年6月7日，她在家裡保護子女時遭一名英兵槍殺，但郡徽裡的場景是考德威爾在屋外舉起雙臂時被槍殺。

儘管有官員解釋郡徽裡的場景，是藝術家對她死亡的戲劇化處理，但聯合郡議會主席格拉納多斯 (Sergio Granados) 發出聲明表示，雖然不希望抹去這個重要歷史事件，但目前郡徽的情景並不是真實的描述。

他又說，郡徽還包含對考德威爾的殘忍謀殺，在目前凡事政治正確的大環境下顯然不夠敏感，因為涉及槍支暴力及對婦女的暴力行為。

格拉納多斯認為，應有更好的方式來紀念和讚揚考德威爾，她的死亡增強殖民地人民為獨立而戰的決心。

歷史學家說，考德威爾的丈夫是獨立戰爭期間最著名的牧師之一，被殺當天有英軍要攻擊華盛頓的營地而經過該地，其4歲兒子在屋內向外張望，當她把兒子拉回時，一名英兵走近房子開火，把她射死在屋內床上。

有研究認為，考德威爾之所以成為暗殺目標，是因為她的丈夫宣揚愛國主義並幫助招募民兵。

聯合郡歷史協會主席、退休 歷史教師拉莫特 (Barbara La Mort)說，她的死亡激勵了不少男性加入新澤西民兵組織，協助阻止英軍的入侵。

拉莫特反對重新設計郡徽，他說不管有甚麼缺點，郡徽顯示了一個英勇的女人。歷史協會已組織寫信活動，抗議重新設計郡徽。