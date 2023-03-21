新州健身房疫期違規開業 判罰12.4萬

新澤西州「阿提利斯健身館」兩名老闆違反新冠疫情期間州府強制歇業的命令被罰，兩人不服而上訴，州上訴法院15日駁回上訴，健身館老闆得繳出12萬3982元的罰款。（NBC費城地方電視台畫面截圖）

新澤西州 「阿提利斯健身 館」(Atilis Gym)兩名老闆因違反新冠疫情 期間州府強制歇業的命令，被州衛生廳開罰，兩人不服而上訴，州上訴法院15日駁回上訴，認為健身館應遵守州府公衛緊急命令，全案定讞，健身館老闆得繳12萬3982元的罰款。

NJ.com新聞網站報導，該健身館位在肯登郡貝爾瑪瓦(Bellmawr)鎮，因疫情高峰期拒絕州府命令歇業而聲名大噪，頻頻登上新聞，一開始是拒絕關上健身館大門，接下來兩名老闆史密斯(Ian Smith)及特倫貝提(Frank Trumbetti)踹掉封住店門的木板，讓顧客入館，還拒絕戴口罩；州府要求法院，這兩人違反命令期間每天開罰約1萬5000元。

新澤西州上訴法官駁回兩老闆的上訴，裁定他們要接受州長墨菲及衛生廳長茱蒂斯‧裴西其利(Judith Persichilli)所頒公衛緊急命令約束。

判決書寫道，他們（指兩店主）「無權違反廳長令」、「要以更白話來形容特倫貝提及史密斯的集體藐視，還真困難」。

判決書再寫：「誠如本院稍早強制令所述，特倫貝提及史密斯最後透過社媒募款，集資到近50萬元，支持兩人繼續抗命不從。本庭在評估裁罰時，有考量到那些錢。循此，本庭駁回被告要求的重新考量」。

衛生廳表示，法官判決十分清楚，衛生廳會繼續保護新澤西州大眾衛生，促進社區健康。

史密斯對媒體表示，判決結果不令他意外，自己律師跟他講，要跟政府對簿公堂，就得有輸的心理準備。

但史密斯表示，墨菲州長使盡渾身解數，想讓健身館關門大吉，但他仍讓生意營運下去，這才真是勝利；史密斯雖已退出健身館經營圈，但他強調，這件事是他最大成就。

史密斯2022年宣布選國會議員，新聞熱度不退，但參選之後就在辛納明森鎮(Cinnaminson)被警方以酒駕逮捕，後來雖沒吃上酒駕官司，但仍對拒絕酒測及亂開車認罪。