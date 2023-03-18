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費城大火12死 家屬提告華商、住房局

編譯陳韻涵／綜合報導
去年1月一場大火（圖）奪走費城費爾蒙特社區12條人命，部分罹難者的家屬14日提告，指控費城住房管理局疏於監督。(6abc電視台畫面截圖)
去年1月一場大火（圖）奪走費城費爾蒙特社區12條人命，部分罹難者的家屬14日提告，指控費城住房管理局疏於監督。(6abc電視台畫面截圖)

去年1月一場大火奪走費城費爾蒙特(Fairmount)社區12條人命，部分罹難者的家屬14日提告，指控費城住房管理局(Philadelphia Housing Authority，簡稱PHA)疏於監督；調查員在火警現場發現起火點是男童玩打火機意外點燃聖誕樹，部分罹難者家屬對製造該打火機的加州華人企業提告。

這宗訴訟指控PHA必須為監督疏忽負責，因該局讓單一住宅住進14位居民過於擁擠、未確保火警偵測與灑水器正常安裝與運作、且未能提供上層住戶火災逃生路線等。

PHA於14日不予回應，PHA局長耶利米(Kelvin Jeremiah) 表示，住房局「不會趕走可能沒有合適居住選擇的家庭成員」，並稱住戶死於火災打擊PHA全體成員士氣。

2022年1月5日這場清晨火警始於住在二樓的一名五歲男童把玩打火機，意外點著聖誕樹，火勢延燒造成12人死亡，死者年齡介於2歲到33歲。

Kline & Specter律師事務所代表其中五位罹難者家屬提告，另外三名罹難者家屬近期會再提出另一宗告訴。

律師克萊恩(Tom Kline)表示，「這起可怕的悲劇導致寶貴的生命消逝，原本應可避免，經過聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)長時間的調查與報告，以及我們的獨立調查，我們已準備好向前進，不只要尋求賠償，也要追究責任。」

另一位律師斯托克夫斯基(Jordan Strokovsky)代表四名從三樓跳窗逃生孩子的父親，提告總部在加州的「Enor國際企業」(Enor International)，該公司經銷的「Techno Torch」打火機正是五歲男童點火的工具。 

訴狀指出，打火機缺乏避免兒童點火的安全機制，且其設計與造型吸引兒童的注意，有鑑於前述諸多缺失，這款打火機被視為「極危險的產品」。

Enor國際創辦人陳彼得(Peter Chen，音譯)14日告訴「美聯社」，他沒看到法律文件，也未聽說過火災，但稱這款中國製造的打火機獲得美國消費者產品安全委員會(Consumer Product Safety Commission)核准。

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