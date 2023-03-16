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新州自閉生獨留校車險凍死 司機被解雇

編譯俞仲慈／綜合報導

新澤西州澤西市(Jersey City)日前傳出一名罹患自閉症的男童搭上校車後，遲遲未返家，最後是在巴士公司調度場發現他獨自被鎖在校車內，所幸及時獲救，儘管失職人員已被解雇，但學童母親仍不滿校方和巴士公司的處理，準備提訴。

罹患自閉症的五歲男童凱里(Kyrie)原本當天下午2時45分應該到家，但因為JR Transportation巴士公司人手不足，凱里搭乘的校車延至下午3時40分才抵達校門口接人。直到下午4時，凱里仍未返家，母親麥尼爾(Chinasia McNeill)急得像熱鍋上的螞蟻：「我很害怕，我不知道是否還能再找到兒子，一個小時變成了永恆。」

麥尼爾不斷聯絡巴士公司，幾經折騰，終於在巴士公司調度場，發現凱爾獨自被關在車內，此時已經比原定返家時間延誤超過兩小時；麥尼爾向「澤西日報」(Jersey Journal)表示：「凱里不斷對著我尖叫、哭泣、顫抖，嘴裡說著我要回家！」

麥尼爾要求巴士公司和學區釐清意外發生原因，「學校沒有給我解釋，也沒有人給我解釋。」而且事後凱里變得更加退縮，「周三早上看到一輛公車駛過，他就開始哭，不斷說我不要上公車！」凱里母親表示打算讓兒子接受心理治療。

根據學區規定，校車司機和助理員必須在所有學生下車後，全面清理車廂內部，因此巴士公司已經將司機和助理員解雇；據了解，JR Transportation是承攬澤西市學區校車業務的巴士公司之一，該市今年為59條校車路線，支付超過470萬元。

目前巴士公司尚未回應，澤西市學區督學費爾南德斯(Norma Fernandez)則強調，已經要求所有司機和助理員「務必檢查座位，確保學生不會睡著或被遺忘在後座。」 同時強調這起事件仍在調查當中。

為了防範未然，麥尼爾已經讓凱里戴上Apple Air Tag追蹤器，同時正考慮提起訴訟。

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