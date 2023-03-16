華格林不賣墮胎藥 墨菲州長：不妨礙新州合作

連鎖藥局華格林因宣布在某些州不再販售墮胎藥片，引發爭議。(美聯社)

全國最大連鎖藥局 華格林(Walgreens)等表示，在某些州不再販售墮胎 藥片，加州州長紐森(Gavin Newsom)表示那就不再與其做生意，但新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)12日表示，新州 可能不會跟進。

墨菲日前在哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」( Face The Nation)節目上表示，新州應不會採取跟加州一樣的立場。

民主黨籍的墨菲表示，希望華格林、CVS等藥局能做正確的事，也就是特別為女性捍衛自由，而非剝奪；墨菲之前曾採取幾項行動，加強新州的生育權。

墨菲指出，在這方面的惡棍當然不是加州州長，而是國內很多州的州長、檢察長，奪走國人的自由，真是可悲。

華格林3月早先時候宣布，在共和黨控制的20州不再配銷口服墮胎藥美服培酮(mifepristone)。新州由民主黨主政，墮胎依然合法，故不在列。

華格林有此宣布，是因為共和黨主政的禁墮胎州檢察長致函該藥局，警告各藥物公司若銷售墮胎藥，就有犯法之虞。目前已有官司挑戰那些藥片是否合法。藥物墮胎在全國墮胎案例中占大宗。

民主黨籍的紐森過去一周一直在推特發文，回應華格林的決定，表示加州爾後拒絕再與該藥局，或「任何屈從於極端分子、置女性生命於險境的公司」做生意。

NJ Advance Media報導，華格林發言人表示，公司想釐清的是自身立場不變，任何司法轄區，只要美服培酮合法銷售，就在當地配銷該藥物；只要聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准，就會配銷吻合聯邦、各州法律的美服酮；藥局的任務就是提供合法批准的藥劑，在有營運的社區，都致力辦到。

搜尋過往紀錄，發現華格林與新州並未簽有任何合約。但新州倒是在新冠疫情期間與華格林合作，配銷疫苗。

自最高法院推翻羅訴韋德案(Roe vs. Wade)判例以來，能否取得墮胎藥片引人關注。轄區在德州的聯邦法官按理很快就會對一起想在全國封鎖墮胎藥的訴訟做出判決。