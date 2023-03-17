鄉音合唱團與田浩江同台對話、問答人生

鄉音合唱團成員和著名歌唱家田浩江（中）同台對話

“從圖蘭朵到iSING-田浩江唱談藝術人生暨新書簽售會” 日前在新澤西州 普林斯頓舉行。鄉音合唱團（Edison Chinese Chorus）應邀參會，團員們還得以和歌唱家田浩江同台對話、問答人生。此外，“鄉音”男低音團員更有幸得到了田老師的現場點撥，從演唱技巧到表演方法都受益匪淺。

生於北京、畢業於中央音樂學院的田浩江是唯一與紐約大都會歌劇 院連續簽約長達20年的中國歌唱家，也是和帕瓦羅蒂、多明戈等大師級歌唱家合作最多的亞裔歌唱家。他已在世界各地演出超過1400場次，飾演過50多個歌劇角色，並且曾獲第51屆格萊美獎“最佳歌劇錄音獎”提名。

除了藝術成就斐然，他的人生經歷也充滿傳奇。從鍋爐廠工人到大歌唱家、從懷揣35美元踏上美國到世界各地的演出合同應接不暇、從學唱外國人的歌劇曲目到教外國歌者演唱中國歌曲甚至表達中國唐詩，田浩江的一生堪稱充滿故事！這些與眾不同的經歷，都收錄在了他的首部中文著作《角鬥場的“圖蘭朵”》裡。

於是，帶著書中描繪的情節和趣事，鄉音合唱團成員當天下午開啟了和田浩江的對話。在近40分鐘時間裡，田老師不僅暢談了他對音樂的本質看法，而且透露了自己應對演出前緊張情緒的妙招-在化妝間哼唱少時的中國歌曲，《聽媽媽講那過去的事情》、《山楂樹》……；也談到了3年疫情對自己生活的影響和他擔任藝術總監的iSING中國演出背後的不易。

其實，田老師和鄉音合唱團在美國曾同台演出過，他本人對此還記憶猶新。在他看來，排練和演出同樣重要，同樣令人享受，也同樣能讓人進步神速。“我出國前也做過合唱隊員，我的感受就是一定要唱給觀眾聽，這很關鍵”，他說，“所以，請你們鄉音繼續唱下去，把歌唱的美好帶給觀眾”。

鄉音合唱團由來自各行各業的註冊團員160餘人組成，大型音樂會節目由旗下的“愛迪生愛樂樂團”（Edison Philharmonic Orchestra)伴奏，中國國家一級指揮張椿和擔任藝術總監。兩團歡迎喜愛歌唱及有一定管弦樂器基礎的人士加盟。特別是樂團，招收華人子弟，並義務進行專業演出培訓，提供有助於大學錄取的才藝證明和公益性非盈利組織義工證明。有意者請電話、短信團長樊大平908-217-2480，郵件[email protected]。【文字提供：劉坤喆】