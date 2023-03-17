新澤西福建同鄉會鄉親義工隊 享譽華人社團

近十幾年來新澤西 福建同鄉會的鄉親義工隊伍在不斷發展壯大，享譽新澤西華人 社團。無論是春節聯歡晚會還是夏季野餐聚會，無論是同鄉會自己的活動還是新澤西華人聯合總會的活動，都少不了這支鄉親義工隊。本文僅以幾個側面，以點帶麵點贊這支義工隊！

夏季野餐會，一道美麗風景線

2018、2019年新澤西華人聯合總會都在愛迪生羅斯福公園舉辦千餘人參加的夏季野餐聯誼，鄉親義工隊承擔各項後勤工作。義工們早早來到公園進行場地佈置，掛大橫幅、搭帳篷，緊接著簽到、舞獅……，中午為上千人提供豐富的午餐服務，最後清理公園場地。2018年那場，當天還細雨綿綿不斷，義工隊在謝成傑主席帶領下，不怕苦不怕累，克服天氣帶來的困難，圓滿完成了任務。兄弟社團讚揚說“風雨中，福建鄉親義工們忙碌的身影是當天活動中最亮麗的風景線。”

新春元宵晚會，一支亮眼生力軍

今年2月5日，同鄉會與華人聯合總會等在桑莫塞雙樹酒店舉辦700人規模的“2023年新春元宵晚會”。鄉親義工隊一如既往圓滿完成了會場佈置、晚餐服務、簽到、舞獅等等任務。當天上午同鄉會主席郭瑞堯、會長李世群和陳界福、郭洪寶帶領鄉親義工早早來到會場開始佈置，連午餐都顧不上吃。晚會結束後他們又幫助清理會場佈置的物品，林勝天、王錦江也幫助到最後才離開。郭洪寶負責晚會的晚餐服務、聯繫餐館訂菜和確定食品數量。林賢鋒負責把近40位元的晚餐服務義工進行分組，把各種任務具體落實到人。當晚陳健春和陳秀珍指揮義工們熱情地為大家分菜，得到與會人員的好評！

各司其職，一個配合默契的團隊

每次活動，每個義工都在積極奉獻自己一份力量。比如今年春晚，林勝天加班加點編寫晚會主持詞、節目單；黃文靜費時費力安排好晚會人員的座位；李芳華說明組織簽到和接收捐贈抽獎品；林峰不辭辛苦早起為晚會準備菜肴，下午又趕來參加晚餐服務；鄒玉環腳傷未愈，堅持要來做義工；陳建敏帶著已經工作的女兒和上大學的兒子來做義工；柳秀惠搬到紐約了還堅持做晚餐服務；王錦江、王建峰、莊少彬為活動義務攝影 ；李禕川的二個中學生兒子苦練“舞獅”，和其他十余位福建鄉親孩子出色完成舞獅表演；鄉親義工隊的集體舞蹈“最親的人”，林月組織人員，黃雙江負責教舞，黃鸝幫助輔導，僅用三個週末上午就完成排練，將鄉親義工朝氣蓬勃的精神面貌在舞臺上展現。還有多位青少年義工也積極參加了晚會的後勤工作等等。義工隊的故事真是說也說不完。

正如親身經歷鄉親義工隊的建立與壯大的老義工盧靉儀老師所說，“我們福建同鄉會組織或參與的社區活動，每一次的圓滿成功都離不開福建鄉親義工們的辛勤汗水和無私奉獻！同鄉會有這麼一支吃苦耐勞、團結一致、敢拚會贏的鄉親義工隊是新澤西福建鄉親的驕傲！”【圖文報導：盧靉儀、劉偉】