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以城市之名，攬天下英才~廈門市正式成立城市引才聯盟

本報新澤西訊

福建省廈門市市人才辦聯合市委統戰部、市人社局於3月13日共同舉辦廈門城市引才聯盟成立儀式暨留學人才招聘對接會。

  城市引才聯盟的成立標誌著廈門將進一步整合政府、用人單位及市場化資源等力量，全面開啟“抱團引才、攜手育才”的生動局面，著力吸引集聚更多國際化人才資源與創新創業要素，為高品質發展築牢人才基石。

  近年來，廈門市打造了創業大賽、留學人才項目路演、“百城千校萬人”巡迴招聘等引才平臺，創新專家舉薦、同行推薦、企業自評等聚才機制，不斷豐富城市引才品牌內涵。成立城市引才聯盟，將為廈門招才引智工作打造又一張靚麗名片，為廣大用人單位引才聚才搭建可持續發展的自生性、動態性創新平臺。

  他們的舉措包括，一是成立引才聯盟，提升國際化引才影響力，為企業拓寬了引才管道和平臺，通過企業抱團式攬才，擴大引才朋友圈，有效助力企業精准引進心儀人才；二是上線招聘專窗，提升用人主體引才實效。“招聘專窗”依託智聯招聘等市場化機構管道優勢，通過點對點推介，擴大崗位宣傳範圍，精準邀約人才關注崗位資訊。三是發佈人才榜單，提升人才企業品牌效應。聯盟成立儀式上，還發佈了“2022廈門人才企業榜”榜單，揭曉“廈門十大人才工作標杆企業”“廈門十大成長性人才企業”“廈門戰略性新興產業十大創新人才”入選人才和企業，其中，80%的榜單企業都是城市引才聯盟成員單位。

  參會人士紛紛表示，廈門評選人才企業榜，成立城市引才聯盟，都為企業積攢了更多‘人氣’，相信越來越多人才能夠被廈門優質的發展生態吸引，選擇紮根鷺島創新創業。【文字報導：記者 劉偉】

    

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