在美國誰為你的退休養老提供永遠的支持呢?　 理財資深顧問羅潔 建議配置一份養老年金

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談到退休養老，必然會想到年金。年金英文叫Annuity，是一種個人與保險 公司之間的合同，是由保險公司提供的退休養老工具。美國的退休計畫分主要三大類，包括：社會安全保障金，公司及政府的退休金 ，以及個人退休金（包括401K，IRA等等）這其中社安金 雖然是永續收入，但它的不足使更多的人考慮用其他方法支持自己的退休生活，年金就能起到支持退休養老的重要作用，它用於保障年老或者喪失勞動能力時所能獲得的經濟收益。它可以持續給年金持有人發放現金來充當退休後的經濟收入，保障退休後的生活水準，它勝在安全、穩定，能夠持續為人們帶來永續收入的保障，所以說想要高品質的晚年生活，配置一份養老年金是非常有必要的。

美國在疫情期間政府大量印鈔和發放紓困金、加稅；通脹和經濟衰退使人們的荷包嚴重縮水；股票市場讓很多人被割韭菜，接下來的趨勢毫不明朗，上周又放出爆炸性新聞，SVB銀行倒閉…如此的社會大環境 給人類日益延長的壽命帶來前所未有的財務風險，人們害怕人還在，錢沒了的尷尬。通常人們的退休金可以滿足退休後10年至15年的花費，而80歲以後如何養老就成了老年人必須面對的問題。

年金就是為人們退休後提供一份終身穩定的退休金，並且現在的年金形式越來越靈活，你甚至可以這個月開戶，下個月就開始領取終身收入。

年金對哪些人來說是最適合的呢？一類是自由職業者，沒有社安金或社安金很少的；一類是雖有社安金和401K或IRA等退休計畫，但是卻不能保證永續的收入，花光了錢人還在就是很大問題；還有一類是高收入、高淨值人士，年金可以延緩所得稅、身故賠償、資產配置以及遺產規劃等方面的優勢。

總之，年金的作用是幫助人們把一定的資金轉化為長期穩定的現金收入，使年金持有人有紀律地使用退休積蓄以應對長壽所帶來的財務風險。

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