把握“腸”識，健康“腸”在！　3/29華人醫療服務部網絡講座~腸癌的預防與治療

上圖左為尹芳醫生，右為林偉如醫師，請掃二維碼參加講座

三月是腸癌防治月，華人 醫療服務部（Chinese Medical Program）將在3月29日晚上7 PM點為大家帶來全方位的腸癌預防與治療的專業醫療講座: 把握“腸”識，健康“腸”在。本次講座由家庭醫生林偉如醫生（Karen W. Lin, MD, MS）和癌症專科尹芳醫生（Faye Yin, MD, FACP）主講。 兩位醫生都是在相關領域非常有經驗的醫生，並可以中文直接溝通。

此次講座由新布朗士維克羅伯屋強生大學醫院和美門醫院華人醫療服務部，以及羅格斯大學醫學 院共同舉辦。主講人林偉如醫生（Karen WeiRu Lin, MD, MS）是羅格斯大學醫學院環球醫療副院長，也是該醫學院家庭醫學及社區健康系教授，羅格斯大學家庭健康及多元文化主任，同時也是華人醫療服務部的醫療顧問。疫情期間她也是羅伯屋強生大學醫院新冠疫苗COVID-19 Student Vaccine Clinic的指導老師之一，對新冠疫苗的發展變化非常熟悉，特別為社區內的弱勢團體，沒有電腦電話或醫療保險的人提供接種免費新冠疫苗，。為中美各社區及華人醫療服務部帶來了多場防疫和疫苗接種知識講座，並在過去兩年中和華人醫療服務部一起為華人社區帶來了不同專科的各種醫療健康講座，讓社區獲益匪淺。

另外一位癌症專科專家是尹芳醫生（Dr. Faye Yin），尹醫生畢業於中國南方醫科大學，在馬里蘭州約翰霍普金斯醫學院附屬的Medstar Good Samaritan醫院完成住院醫師培訓，並在馬里蘭國家癌症研究所和國家心肺血液研究所完成腫瘤 和血液專科培訓。她曾在西馬里蘭中心醫院擔任腫瘤和血液科醫生。現在RWJ健康系統Robert Wood Johnson University Hospital Somerset桑莫薩醫院工作。她在腫瘤和血液專業行醫20餘年，參與多項臨床研究，發表20餘篇腫瘤血液專業論文，是美國臨床腫瘤協會和美國血液協會會員。她的行醫理念始終保持患者至上，致力於為我們社區提供最高標準的治療。 臨床經驗包括乳腺癌，血癌及血液病，消化道癌，呼吸道癌，婦科腫瘤等。

歡迎掃描QR Code 直接參加講座，或用以下ID登錄或打電話收聽：Zoom Meeting ID: 999 0246 4840，Passcode: 086555，打電話直接收聽：(609)262-3063, (848)208-1963，密碼: 999 0246 4840# ，或詳情請洽華人醫療服務部專線：732-923-5057。