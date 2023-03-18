2023年春季房市前景如何?　資深經紀王芳匯總專家預測供您參考

新州千萬房產經紀王芳（Winnie）

大家都非常關心的2023年房產市場，以下是專業人士的預測:Zillow資深經濟學者Jeff Tucker說, 房貸利率 去從去年11月的高於7%降至今年兩月初約6%，這可能會鼓勵一直觀望的買家。全國地產經紀學會NAR資深經濟學家 Nadia Evangelou說，預計今年下半年房貸利率將穩定在6%以下。更多美國人可能成為屋主，從而推高房屋擁有率。地產與房貸專家Holden Lewis 說，本月最大的事件將是3月14號公佈消費者價格指數,以及3月22號結束的美聯儲貨幣政策會議，. 如果通貨率沒有顯著放緩，美聯儲將保持激進加息立場，這可能會推動房貸利率更高，房價更低。但如果通脹降溫，房貸利率的上行壓力將會緩解。

AKG佳士得國際地產創業人 Aaron Kirman說，進入三月，開春正式開始，專家認為價格可能會趨於穩定。隨著利率繼續上升，我們仍然看到市場波動。但我認為價格將保持接近穩定，因為我們仍然缺乏庫存。Lending Tree資深經濟學家Jacob Channel說，價格可能會或多或少地保持在三月份的水準附近，並非所有的房地產 市場都以完全相同的方式運營。因此，價格變動會有所不同，具體取決於一個人居住或打算購買的地方。儘管如此，大多數美國人不應該期望短期內會看到任何劇烈的價格變化。

總的來說，全美的房價都在上漲，但從個別市場來看，一些市場顯示的房價比一年前有所下降。據上周媒體報導，第四季度獨立房屋的中位價較去年同期上漲4%。價格上漲幅度較小。