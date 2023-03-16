威廉帕特森大學 中國超寫實主義藝術家冷軍油畫示範 觀後

很榮幸， 我們有機會再次邀請到冷軍先生來到我們大學訪問！冷軍曾任武漢畫院院長，湖北省文聯副主席。其作品獲1993年中國油畫年展銀獎、1994年第二屆中國油畫展藝術作品獎、1995年第三屆中國油畫年展金獎、1999年第九屆全國美展金獎。

冷軍的油畫作品以其獨到的構思, 非凡的藝術技巧在當今中國畫壇獨樹一幟。他對當代題材與內容的切入給觀者精神上形成全面張力，心靈受到強烈的震顫，被譽為中國超寫實主義第一高手。應觀眾的要求， 我將冷軍油畫寫生示範的觀感記錄下來，作為一手資料供大家參考。

~叢志遠，威廉帕特森大學中國藝術中心教授、主任

2023.03.10

3月6日中國超寫實主義藝術家冷軍油畫示範觀摩在威廉帕特森大學（WP）如期舉行。這次活動由WP中國藝術中心，美術系和羅丹國際藝術家基金會共同主辦。觀眾們除了本校的師生，還有來自紐約曼哈頓、長島、賓州費城和新澤西社區的“冷軍粉絲”和專門組織前來的格倫瑞奇（Glen Ridge High School）中學師生。不少觀眾從上午9點就在大樓靜候，有些“鐵粉”參加了全程7小時的示範觀摩。畫室內60張坐椅座無虛席，六場示範，場場爆滿，最多時擠至30多站位，全場觀眾超過400多人次。

冷軍是一位非常隨和的人， 吃住並不講究，對藝術卻十分執著和認真。示範前一天， 他就由羅丹國際藝術家基金會代表孫利達先生陪同早早開車來到我們中心。我們看了天光畫室，調試了燈光，佈置好了畫架和模特兒的位置。模特兒納丁是來自賓州的女士，雖然我早就安排，不知是否對冷老師品味，特別是對她的服裝著扮，色彩搭配，心底並不踏實。冷老師看了臉部照片說：色彩可以。晚上吃的牛排，我說：明天一整天的寫生，要有足夠的體力。他說：能畫畫是我最大的享受。

上午9點30分，我們進場時，模特和觀眾已在等候。當我看到納丁的著裝，心情安定了：粉綠色毛衣，灰色外套，墨綠絨長裙，深咖啡色的皮靴。既有品味，又很和諧，非常專業。冷軍先生憑著豐富的經驗，幾分鐘就將模特的姿態，色彩、光線搞定。

10時大家就位，我就示範的時間安排和要求作了簡短介紹。示範分成6場，上午和下午各3小時，每45分鐘休息15分鐘，午餐休息一小時，下午示範結束後藝術家和觀眾互動問答。由於註冊人數較多，我們要求每次休息期間清空重新排隊進場，確保觀眾都有機會參加觀摩。我沒有作更多關於冷軍先生的介紹，也沒有請校領導來致辭。一切低調，從簡。我們的目的就是為藝術家創造一個更好的時空氛圍，讓藝術家能正常發揮，讓觀眾看到一個真正藝術大師的示範，隨後冷軍油畫示範開始。

觀看冷軍先生示範猶如飽嘗一頓藝術大餐，酣暢淋漓。你還沒有坐穩，大刷子已經鋪下一整片，下筆肯定，筆筆有用；他對色彩的調配，如囊中取物，不假思索，又和諧到位。你想到的，他已經做到了，你思考怎麼去畫時，他已畫好了，每每出乎意料之外，太神奇了。這讓我想到莊子的庖丁解牛，什麼技法，藝術，道理全部融匯在一起，正可謂“無法之法， 乃為至法。”第一場示範的時間很快到了，不僅是模特要休息，第一批學生要撤，第二批學生要進來。我看冷老師興頭正盛，好不情願的停了下來，他實際只用了40分鐘，將畫面的構圖，主要色塊和背景鋪定。 第二場他用足了45分鐘，這是至為關鍵和凝神貫注的階段，他拿住一支看上去比普通零號油畫筆大些許的上端，遠遠地、堅定地揮寫著一個小小的頭像，全場鴉雀無聲，大家敝住氣，看著他對人物的臉部作深入的刻畫，此時他已經完全進入忘我的境界。當第二場結束時，他那種自信滿滿，成功的微笑已經隱隱浮現在臉上。當然，在休息時也擔心他和粉絲們過多互動會分散他的精力，我讓助理Lily適當做些管控。第三場冷軍先生完成了對人物形象進一步深化，特別是頭髮和頸部粉綠高領，以及灰色外套及衣紋的色調鋪陳。人們感受到了他在繪畫中的愉悅和內在韻律。到了午休的時間， 我看到冷老師蘸著調好的色正要畫時，決定拖延5分鐘。好傢伙，5分鐘，他將灰色外套的右邊衣袖畫出了一大片，這哪裡是人們說的照相寫實主義，分明是寫情和畫意。

午餐後第四場是從2點10分開始，40分鐘內，冷軍先生完成頸部以下至膝蓋以上部分的描繪。這些包括粉綠色毛衣，灰色外套，墨綠絨長裙，手部和相關部位的頭髮。第五場3點開始，他完成下半身墨綠絨長裙和背景色彩，畫到到了3點35分冷老師就擱筆休息了，此時他已經勝利在望。他說還有右邊灰色外套的下半部，再有30分鐘就可以完成。第6場下午3點50分至4點半，冷軍先生完成灰色外套下半部，對臉部、頭部、整體畫面色彩作了調整直至完成。令人佩服的是就在結束前幾分鐘，他還拿著筆果斷的在臉部添加和修改，我很擔心地看著他增加的幾筆，真是藝高人膽大，名下無虛士。現在他提筆而立，躊躇滿志，輕鬆說了一聲，畫完了，這幅作品一共畫了4小時10分鐘。

隨後開始了近30分鐘的提問。觀眾提出的問題很多，諸如冷軍老師在寫生中的控制力，什麼時間是他認為的作品完成的火候，一般他喜歡的作品尺寸，創作時間的長短，用筆的大小和形狀，是否特別青睞於綠色等等。冷軍告訴大家，他對模特有特殊的情感和喜愛，這種情愛並不是世俗認為模特的美醜，性別和年齡， 而是通過模特給予他的靈感、激情，來提煉出自己繪畫的表達語言。他不是追求與模特的相似，而是運用這種油畫語言表達他的感受。他對作品的尺寸沒有具體要求，時間的長短根據作品的尺度和具體情況而定，比如他的代表作《肖像-小姜》比較大，畫了9個月。他確信對自己作品完全的控制力，這些包括他對形體的提煉、構圖的把握，色彩的構成，材料的使用。他對色彩有完整構成的色感，但沒有對某種色或綠色有特殊的青睞。至於人們熟悉《肖像-小姜》中的粉綠色和今天模特領裝的粉綠，這完全是模特著裝的巧合和自然。

我就人們給他“超寫實主義畫家代表”的頭銜專門徵詢過他的看法。他並不十分認同這種提法，但也無可奈何，評論家們總需要將他歸類到某一主義和畫派。超寫實主義和照相寫實主義是利用照片和固定的平面資訊追求的高度模仿，而他能在生命的活力中汲取靈感，提煉自己的油畫語言以表達自己的感受，這些怎可等同而語呢？冷軍常說的 “造化是自然的生命，心源是自我的展示”，這不就是唐代張璪的“外師造化，中得心源”嗎？他說油畫語言相當於中國畫的筆墨，他學習的榜樣是齊白石、吳昌碩。事實上冷軍是用中國畫的理論和中國傳統底蘊指導他的油畫道路。他以幾十年磨一劍的毅力來探索、提練自己的繪畫造型，創作構圖，色彩構成和筆觸肌理上的油畫語言，他是站在人類基因共性的審美積澱高度上，表達自我的心靈，創造自己的風格。這就是擁有如此眾多的中外粉絲，收到如許廣泛認同的“中國冷軍畫派”。