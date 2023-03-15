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正體漢字文化節歌唱比賽 6校31人同場競技

記者孫影真／新澤西州報導
新澤西中文學校協會2022-2023 海外正體漢字文化節歌唱比賽，6校31名歌唱好手同場競技，華語文發音咬字清晰，令人驚豔。(記者孫影真／攝影)
新澤西中文學校協會2022-2023 海外正體漢字文化節歌唱比賽，6校31名歌唱好手同場競技，華語文發音咬字清晰，令人驚豔。(記者孫影真／攝影)

新澤西中文學校協會2022至2023年海外正體漢字文化節歌唱比賽，日前在愛迪生中文學校舉行，來自普林斯頓、梅山、愛迪生、北新等中文學校、以及英華國際學校與北部慈濟人文學校的31名歌唱好手同場競技，各校均有斬獲。

學生靜坐等待評審結果。(記者孫影真／攝影)
學生靜坐等待評審結果。(記者孫影真／攝影)

北新中文學校獲高年級與中年級雙人組、中年級個人組冠軍。愛迪生中文學校、英華國際學校、北部慈濟人文學校分獲高年級個人組、低年級雙人組、低年級個人組冠軍。

高年級個人組第一名愛迪生中文學校梁煜惠。(記者孫影真／攝影)
高年級個人組第一名愛迪生中文學校梁煜惠。(記者孫影真／攝影)

紐約華僑文教服務中心副主任王鈺淇、美東中文學校協會會長戴松昌、全美中文學校聯合總會總會長江海寧、中美文化協會會長李僑韋、梅山中文學校台灣華語文學習中心負責人李珠瑛出席。

英華國際學校龍海、紫妍，以輕快的舞蹈設計獲得低年級雙人組第一名。(記者孫影真／攝...
英華國際學校龍海、紫妍，以輕快的舞蹈設計獲得低年級雙人組第一名。(記者孫影真／攝影)

王鈺淇表示，樂見參賽者的發音咬字清晰，選擇較新的歌曲也很驚豔。會長謝嘉文表示，參賽者表現出眾，希望繼續努力，讓歌唱成為生活一部分，為中文學習加分。

中年級雙人組何宣德、邱立捷以「對面的女孩看過來」奪魁。(記者孫影真／攝影)
中年級雙人組何宣德、邱立捷以「對面的女孩看過來」奪魁。(記者孫影真／攝影)

七名評審李櫻鶯、陳小娟、蔡馨儀、呂如芬、黃淑慧、孫影真和楊文箎依照中文發音、技巧風格及儀態、音樂與音準精確性各占30%，音色10%評分，每級組前三名獲得獎盃、獎狀及獎金。

北新中文學校邱立敏、何莉安和諧的音色與落落大方的台風，奪得高年級雙人組第一名。(...
北新中文學校邱立敏、何莉安和諧的音色與落落大方的台風，奪得高年級雙人組第一名。(記者孫影真／攝影)

優勝者中文流利，歌聲清澈，肢體表情豐富，間奏時使出渾身解數，還表演饒舌，爵士舞等。個人組前三名依序：低年級第一名梁芷晴(北部慈濟)、第二名林瀚耘(愛迪生)、第三名田宇晴(普林斯頓)；中年級胡凱莉(北新)、歐晉軒(北新)、林安築(愛迪生)；高年級梁煜惠(愛迪生)、黃婷珊(梅山)。

雙人組依序，低年級第一名紫妍、龍海(英華)、第二名郭正賢、蕭秀婷(梅山)、第三名蔡依珊、蔡汭穎(普林斯頓)；中年級何宣德、邱立捷(北新)、孫忻然、徐安娜(梅山)；高年級邱立敏、何莉安(北新)、蘇逸飛、陳奕蓉(梅山)。

新澤西

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