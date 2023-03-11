水表更新後 新州婦水費飆至6600元 之前僅約150元

新澤西州 東布朗士 維克鎮(East Brunswick)居民達隆巴(Marisela DaLombas)，最近收到高達6600元水費和污水處理費帳單；收到信時，她以為這鐵定是個錯誤，因為她家過去幾年每季水費和污水費加起來只有150元上下。但與鎮方幾度交涉結果令人氣餒，她獲准分期攤還巨款。

達隆巴說，她1996年開始住在當地；去年10月，鎮上為住家地下室更換新水表。她接到6601.35元驚人帳單後，多次致電鎮方供水和下水道管理機構後。官員以電郵告知，她家的「遠距讀錶器」自2014年或2015年起開始變慢，「這對任何室外設備來說都屬正常，隨著時間、極端天氣條件等，最終需要更換。」

鎮方公用事業帳單協調員表示，鎮方無法得知遠距讀取器無法正常運作，這就是為什麼水費帳單都會附註說明，請用戶檢查比較家中水表實際讀數與帳單上的估算讀數；若有差異，應在15天內申請。

幾經交涉後，鎮方2月27日提出新計算，達隆巴仍須支付4735.31元，分12個月分期付款。

達隆巴堅稱費用過高，他家也不該為設備故障造成的錯誤負責。但新澤西州行政法規規定，即使錯誤是由公用事業或設備故障造成，也不能免除客戶的責任。

唯一可以通融的是，公用事業須向帳單費用過高客戶提供分期付款計畫；若費用比先前估計帳單高出25%以上，須允許客戶依過去未獲取實際讀數的時間段，等額分期付款。以達隆巴案例來說，約是以八年時間分期償還。

值得注意的是，東布朗士維克鎮的水表更換計劃甫於2022年啟動，該鎮1萬7000個水表迄今已換了9110個。鎮方表示，計劃正在進行，無法得知各用戶欠費規模。

目前，只有達隆巴一家和另一居民的水表估計讀數與實際讀數存在較大差異，有五戶更換水表後，帳單介於1000元至2000元之間。