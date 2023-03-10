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闖反種族主義集會丟煙霧彈 新州男被捕控二級傷害等罪

編譯陳韻涵／綜合報導
新州男子慕希被控今年1月在反種族主義音樂會散場時，朝與會群眾丟煙霧彈，高喊「白人的命也是命」。圖為舉行音樂會的三一聖公會。(取材自臉書)
新州男子慕希被控今年1月在反種族主義音樂會散場時，朝與會群眾丟煙霧彈，高喊「白人的命也是命」。圖為舉行音樂會的三一聖公會。(取材自臉書)

新澤西州28歲男子慕希(Nicholas G. Mucci)今年1月在教堂舉行的反種族主義音樂會散場時，朝與會群眾丟煙霧彈，高喊「白人的命也是命」(white lives matter, too)並試圖持辣椒噴霧攻擊他人；慕希本月4日落網，6日被控二級傷害等罪名。

當局6日宣布，來自新州海洋郡湯姆斯河鎮(Toms River)的慕希被控多項二級傷害與毀損罪、持有攻擊武器、縱火、重傷害和恐怖主義威脅等三級罪名。

州檢察長辦公室表示，慕希4日落網，目前關押在孟莫斯郡(Monmouth County)監獄

1月27日，反種族主義並宣揚社會正義的組織「One People's Project」假艾斯伯瑞公園市(Asbury Park)的三一聖公會(Trinity Church)，舉辦反種族主義音樂會。

音樂會結束時，慕希戴著黑色面罩，身穿全黑衣褲，阻擋與會者離去。

當局表示，慕希從多功能車(SUV)上投擲兩枚煙霧彈，在煙霧迷漫、群眾四散奔逃之際，目擊者看見這輛多功能車持續在案發地區繞圈行駛。

當局表示，慕希作案後約一小時，把車開進該教堂的停車場，並對著參加音樂會的民眾噴灑辣椒噴霧，吶喊「白人的命也是命」；他做案後駕駛多功能車揚長而去。

三一聖公會的監視器拍到這宗煙霧彈攻擊的過程，以及慕希駕駛的多功能車車型，警方經由車牌辨識軟體循線逮人。

檢警表示，慕希作案用的煙霧彈去年10月23日購於賓州莫里斯威爾(Morrisville)的煙火商店，店家曾按規定要求他出示有照片的證件才能完成購買。

種族主義 新澤西州 監獄

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