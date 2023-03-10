密爾本春節廟會 逾4000民眾參與 傳統小吃解遊子思鄉情

新澤西州密爾本市(Millburn)日前舉行規模盛大的春節廟會，吸引超過4000名華洋民眾參與。(記者謝哲澍／攝影)

新澤西州 密爾本市(Millburn)日前舉行規模盛大的春節廟會，傳承和宣傳農曆新年納福的文化傳統，慶祝疫情消退，慰藉思鄉念親的情緒，吸引超過4000名華洋民眾參與，成為該州近年來規模最大的華社活動之一。

廟會由熱鬧的舞龍和扭秧歌拉開序幕。傳統舞獅、雜技、武術表演，都引來孩子們嘖嘖稱奇，傳統文化代代薪火相傳。無論是古風飄逸的團扇、書香滿滿的文具，還是清新可愛的頭飾、故宮文創好物，抑或是幾盆農場的鮮花，都讓人彷彿置身於中國的傳統廟會。

新澤西州密爾本市(Millburn)日前舉行規模盛大的春節廟會，吸引超過4000名華洋民眾參與。(記者謝哲澍／攝影)

最令思鄉心切的華裔遊子讚嘆的，莫過於目不暇接的傳統小吃，包括新鮮冰糖葫蘆、「一粒栗」提供的新鮮糖炒燕山栗子、「東面」的蔥油餅、「口福居」的冷盤、「午茶」的千層蛋糕、「Cafe Uni Bread」的精美糕點、「雲茶之邦」的古茶樹普洱等，遊客們邊吃邊逛，讓美味在舌尖上蕩漾。

遊戲是廟會必不可少的環節。玩累了，還可以跟書法家學習寫福字、寫對聯、猜燈謎、體驗中華民族千百年來生生不息的民間智慧。

廟會也展出密鎮兔年繪畫大賽通過評選產生18幅獲獎作品。今年大賽共收到三個年齡組別、超過160幅作品。

此次廟會由密爾本華人 協會和華夏中文學校組織，各方義工一起籌備，眾多贊助商助力，是密鎮社區華人自發籌備、組織、舉辦、參與的第二屆大型戶外春節廟會慶祝活動。

新州眾議員 John Mckeon、密爾本市長Maggie Miggins、Explore MSH執行主任Steve Grillo、密爾本華人協會主席Jeslyn Li、Millburn Institute of Talent校長James Liu、Korean Parent Organization主席Sejeong Lim等出席。市長Maggie Miggins還在舞台上一展歌喉，用標準的普通話演唱歌曲「茉莉花」。

廟會組委會和華人協會負責文宣的武麗霞說，12個義工小組從最初組委會成立到現在籌備四個月，200多名義工辛苦了一整天的密鎮廟會圓滿成功。