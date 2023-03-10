「新聞周刊」2023全球最佳醫院 新州7家上榜

新聞周刊公布2023年世界最佳醫院排行榜，新州7家醫院榜上有名，排名最前的是莫里斯鎮醫療中心。(取材自推特)

新聞周刊(Newsweek)公布2023年世界最佳醫院排行榜(Newsweek's World's Best Hospitals 2023)，新州 7家醫院榜上有名。

這是第五年針對全球28國2300多家醫療機構進行評估並編彙排行榜，有8萬多名醫學專家接受調查。

新聞周刊說，評估對象不僅包括提供菁英護理、研究和創新的醫院，也涵蓋始終如一提供此類服務的醫療設施。

排行榜今年採用一項新評分法「患者報告的結果評量」 (patient-reported outcome measures, PROM)，也就是患者回答標準化問卷調查，衡量對自身健康和生活品質的看法。

新澤西州 7所入榜醫院根據美國排名分別為：

•第46名：莫里斯鎮醫療中心（Morristown Medical Center），整體得分70.66%。

•第57名：哈肯薩克大學醫療中心（Hackensack University Medical Center），得分69.52%。

•第121名：位於里奇伍德（Ridgewood）的山谷醫院（Valley Hospital），得分65.3%。

•第167名：位於薩密特市（Summit）的奧維路克醫療中心（Overlook Medical Center），得分64.42%。

•第201名：紐瓦克貝斯以色列醫療中心（Newark Beth Israel Medical Center），得分 64.05%。

•第317名 ：恩格塢醫院與醫療中心（Englewood Hospital and Medical Center），得分62.88%。

•第406名：位於長枝市（Long Branch）的孟莫斯醫療中心（Monmouth Medical Center)， 得分61.82%。

莫里斯鎮醫療中心去年在「美國新聞與世界報導」排行榜列為新州榜首，哈肯薩克大學醫療中心和山谷醫院則分占第二、三名。在新聞周刊的2022年排行榜中，莫里斯鎮醫療中心也是新州醫院榜首。

在新聞周刊2023年排行榜中，全美最佳醫院前五名依序是明尼蘇達州的馬友診所（Mayo Clinic）、俄亥俄州 的克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）、波士頓麻省總醫院（Massachusetts General Hospital）、馬里蘭州約翰．霍普金斯醫院（The Johns Hopkins Hospital）以及洛杉磯加大醫療系統-雷根醫療中心（UCLA Health - Ronald Reagan Medical Center）。