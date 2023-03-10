大熊貓故鄉成都展園在費城花展亮麗登場 美中商旅總會成功大力推介成都

黃屏大使（左三）、劉任遠副市長（左四）、中國駐紐約總領館副總領事李仕鵬（左二）、美中商旅總會會長張文龍（右五）和賓州政界要員在新聞發佈會上合影。

由賓州 園藝協會主辦的費城 花展，是北美最負盛名的園藝花藝展會，歷史悠久，影響巨大，距今已有近200年歷史，堪稱花卉界的“奧斯卡”盛會。

今年，美中商旅總會特邀中國四川省成都市在費城花展搭建獨具特色的文化展園《大熊貓故鄉-成都》，向美國民眾展示世界花卉之母城市的奇花異草，世界非遺文化-竹編、藤編工藝，川劇變臉藝術，以及世界自然遺產-大熊貓及棲息地。同時在3月4日在賓州會展中心舉辦一場成都城市推介新聞發佈會。

中國駐紐約領事館總領事黃屏、四川省成都市副市長劉任遠、賓州參議員斯特里特、賓州商務局副局長布里爾、費城市議員斯奎拉、費城市議員哈里提、費城商務局主任路易茲、費城會議旅遊促進局總裁卡倫、賓州園藝協會主席雷達分別致辭。州眾議員 霍恩施泰因、費城交響樂團執行主席弗樂爾以及費城華人華僑代表等各界人士50餘人出席。

黃屏表示，成都以熊貓和竹子為特色打造展園，為費城花展增添了靚麗的中國元素。成都是費城花展195年歷史上首座參展的中國城市，彰顯了東西方文化交流之美，承載了中美兩國人民對和平、發展、交流、合作的渴望。劉任遠介紹了成都經濟文化發展成就，他表示，希望以園藝交流為契機，進一步推動成都與費城的溝通交流與合作，增進兩地民眾相互瞭解，探索雙方在經貿投資、生態文明建設等領域的互惠合作機遇。歡迎費城園藝佳作參與2024年成都世園會。

斯特里特感謝成都代表團將中國文化帶到費城，表示文化像花朵一樣多樣美麗，美中兩國燦爛多彩的文化值得雙方共同欣賞，冀望雙方攜手合作，共同努力為兩國人民和世界創造更美好的明天。