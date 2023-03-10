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費城亞美婦女聯合會2023年會暨頒發獎學金

本報費城訊
胡惠霞（前紅衣者）宣誓就職新一屆主席
胡惠霞（前紅衣者）宣誓就職新一屆主席

費城亞美婦女聯合會（Asian American Women‘s Coalition，下簡稱AAWC）於3月4日舉辦2023年度年會，同時頒贈優秀高中畢業生大學獎學金。

  年會產生了新一屆AAWC會長，胡惠霞女士眾望所歸，榮膺新屆會長，在眾理事嘉賓們的見證下，宣誓就職。胡惠霞長期服務僑社，熱心公益，為僑胞排憂解難，人緣甚好。她在致詞時表示，AAWC於1987年由華裔法官陳璦達和費城華埠發展會(PCDC)創辦人葉馬銀愛共同創辦，1995年成立葉馬銀愛獎學金基金(Cecilia Moy Yep Scholarship Fund)，提供財務協助亞裔女學生，20多年來計有近200多名高中畢業生獲獎。此舉是讓孩子們得到最好的教育，讓亞裔學生得到更多教育機會。AAWC根據學習成績、經濟需要及綜合考察決定獲獎人選，希望能幫助更多的亞裔學生，為亞裔學生提供更廣闊的學習機會。

  胡惠霞說，獎學金來自熱心的企業主、公司商號，尤其感謝鮑爾家庭基金會(Powell Family Foundation)和費城電力公司(PECO)20多年的支持，讓AAWC能在重視教育、扶植人才方面不懈努力，令會務不斷成長。

【圖文報導：彭林】

亞裔 費城 教育

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