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3/18美國泛宇集團 社安金領取策略分析講座

本報新澤西訊
本次社安金領取策略分析講座，將由資深財務顧問Cindy Li主持。
本次社安金領取策略分析講座，將由資深財務顧問Cindy Li主持。

在美國退休的其中一項福利就是Social Security Benefits，中文稱社安保障金或社保金。我們工作時每年需要繳納Social Security Taxes社保稅累積積分，等到退休年齡時，就可以申請每月領取社保金福利。

  在美國長期定居的華人退休後都會有如何領取社安金的問題，這直接影響到在美國的退休生活。近兩年，美國社會安全局對社安金的領取做了一些調整。為此，美國泛宇集團公司主管Cindy Li定於3月18日（星期六）上午10點在APA Hotel舉辦一場關於社安金領取策略的專題研討會，為大家介紹領取社安金的策略。

  美國社保金面臨40年來最大增幅，增加8.7%。2023年社保金將有4項重大調整：1. 社保金福利增加2. 工資基數增加3.完全退休年齡推後4.邊工作邊領社保金的收入上限更高。

   研討會主要內容有：1．社保金的起源，現狀和未來2．社保金是怎樣計算的，你的社保金可以領取多少錢？3．什麽時候開始領取社保金？提早領取還是推遲領取？4．領取社保金後可以還繼續工作嗎？如何影響你的福利？5. 遺屬配偶的社保金福利 6. 離婚配偶的福利 7. 如果回中國（或境外）養老退休，社保金還可以繼續領取嗎？有什麽規定和注意事項？

  這是一場和您的退休生活息息相關的研討會，歡迎大家參加，座位有限，請提前訂位，以免向隅。每位講座參與者將獲得一份精美禮品。訂位電話：732-788-5856（劉老師）。

  本次研討會講員是資深財務顧問Cindy Li，美國泛宇集團東岸主管，熟悉市場上多種財務產品，百萬圓桌會員，並獲得多家保險公司白金獎和金獎、總統成就獎等。

  研討會時間：2023年3月18日(星期六)上午10：00-12：00；地點：APA HOTEL, 120 Wood Avenue South, Iselin NJ 08830。

退休 福利 社安金

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