隱藏50年 「華盛頓橫渡德拉瓦河」壁畫將重見天日

埋在地下室50年的 「華盛頓橫渡德拉瓦河」巨型壁畫，經過有心人的努力與合作，將重見天日。（6abc電視台畫面截圖）

埋在地下室50年的畫家哈定（George Matthews Harding ）名作 「華盛頓橫渡德拉瓦河」壁畫，經過有心人的努力與合作，將重見天日。

其中最有心的，大概是歷史家米倫（Pat Millen）。她為了寫書進行研究時，得知這幅名畫的可能下落。

米倫也是新澤西州 默瑟郡華盛頓渡河州立公園 協會的創會董事。她說，她對這幅畫深感著迷，因為「我在這個公園長大」，很愛華盛頓橫渡德拉瓦河，率軍打贏美國革命戰爭第一場勝仗的故事。

這幅描述華盛頓1776年12月25日橫渡德拉瓦河情景的巨幅壁畫，長15.5呎、寬10呎，哈定於1921年為翠登市泰勒劇院製作。專門描繪戰場的哈定，作品展示於全美各地聯邦和民間大樓。

米倫說，這家創立於19世紀的劇院，1969年要拆掉之前，先將這幅壁畫移到環木莊園（Ringwood Manor）州立公園的某地下室存放，沒想到一放就是50年。

劇院要拆下壁畫之前，特別請工人先用麥糊和日本宣紙保護，仔細捲好，放入特製的圓筒，原本計畫1976年美國立國200周年慶的時候，搬到華盛頓渡河公園新的遊客中心展出，但該中心不夠大，只好繼續放在環木莊園公園的地下室。

米倫說，她看到壁畫存放的圓筒橫放在兩個拒馬架上，邊有聖誕節 裝飾，簡直不敢相信它還在。確認壁畫還在之後，米倫趕緊連絡華盛頓渡河公園協會，看看是否可以在2026年美國建國250周年慶，訪客中心再造完成後，在該地展出。

協會已取得新澤西環保廳的許可，刻正與Christyl Cusworth of Cusworth Conservation藝品維修組織合作，把壁畫移到安全地點，再恢復其原貌。修復、裝框所需6萬元費用的募款活動，已接近尾聲。