我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

大氣河風暴最快9日襲北加 可能引發山區洪水

新州想退出紐約港委員會紐約州反對 鬧上聯邦最高法院

記者張聲肇／綜合報導
新澤西州想退出1953年創立的紐約港水濱委員會，紐約州不同意，兩州因此鬧上聯邦最高法院。圖為紐瓦克港貨櫃碼頭。(路透)
新澤西州想退出1953年創立的紐約港水濱委員會，紐約州不同意，兩州因此鬧上聯邦最高法院。圖為紐瓦克港貨櫃碼頭。(路透)

新澤西州想退出1953年創立的紐約港水濱委員會(Waterfront Commission of New York Harbor)，紐約州不肯，兩州鬧上聯邦最高法院，上周進行口頭辯論，大法官似乎較傾向新州的主張。

該委員會成立的目的是由兩州政府共同管理紐約與新澤西港口，以免黑道幫派勢力任意勒索敲詐航運業者和碼頭勞工；但時代變遷，後來又成立了紐約與新澤西航港局(Port Authority of New York and New Jersey)，授權範圍擴大，連當地基礎建設都由航港局負責。

最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)說，委員會都運作了70年，新澤西要脫離，其中的牽扯瓜葛很難釐清。但他對代表紐約州的律師魏爾(Judith Vale)表示，如果讓新澤西退出，應該不致造成「大破壞」。

大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)也對魏爾說，現在港口生意大多數都在新州進行，紐約還要留在委員會裡面，似乎「很奇怪」。

70年前，70%靠港貨輪都停靠在紐約一側，但是貨櫃輪興起之後，80%的進口貨物都從新州上岸。新州議員說，海運業的進展包括貨櫃輪成為主力，降低了犯罪組織在港口的影響力，從而降低了委員會存在的必要性，新州政府甚至認為，水濱委員會已成為「經濟發展的阻礙」。

2018年，新州共和黨籍州長克利斯蒂簽署州議會通過的法案，要新州退出委員會，紐約州不同意。

紐約長大的大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)說，「我們都知道，兩造從未打算讓這成為永久協議。」另一紐約出身大法官凱根(Elena Kagan)和唯一新澤西出身的大法官艾里托(Samuel Alito)也都不認同紐約州的說法。

新州 新澤西州 大法官

上一則

巴西野花牌綠蜂膠世界公認頂級品質

下一則

休士頓大學男籃 躋全美25強

延伸閱讀

紐約聯準銀行宣告 全球供應鏈已恢復正常

紐約聯準銀行宣告 全球供應鏈已恢復正常
新州170萬戶申請房地產稅紓困 退稅支票本月寄出

新州170萬戶申請房地產稅紓困 退稅支票本月寄出
墨菲提531億史上新高州預算 包括減地稅、增退休金

墨菲提531億史上新高州預算 包括減地稅、增退休金
改善公宅管理 新州獲2240萬聯邦撥款

改善公宅管理 新州獲2240萬聯邦撥款
涉開車運送400磅大麻 2法拉盛華男新州被捕

涉開車運送400磅大麻 2法拉盛華男新州被捕
新州退伍軍人之家 管理不善挨罰34萬

新州退伍軍人之家 管理不善挨罰34萬

熱門新聞

搬家之前宜慎選搬家公司。（示意圖，Markus Spiske/ Unsplash)

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

2023-03-01 18:45
新澤西州一名婦女收到驅逐通知卻拒絕離開住家，最終點燃瓦斯燒屋，引起大火身亡。圖為火災現場。(CBS電視台畫面截圖)

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

2023-03-04 09:32
德州公共安全廳長麥克羅27日稱，公共安全廳受騙，向一個針對德州亞裔的中國有組織犯罪集團，發送至少3000張德州駕照。(FOX 4）

中國犯罪集團詐取3000張全真駕照 德州安全廳自承受騙

2023-02-27 20:42
示威者11日舉牌反對禁止中國人置產法案。(Getty Images)

提案禁止中國公民買房引爆抗爭 德州參議員喊卡

2023-03-01 22:21
芝市長萊特福特(右)在任期間，指派李惠華(左)繼任前11區區長唐信職位，也催生了芝市議會有史以來第一位華裔區長。(本報檔案照片)

破40年紀錄 芝市長僅執政4年 萊特福特承認敗選

2023-03-01 09:26
謝萊英被指控向四名二年級學生有攻擊性身體接觸。(德斯普蘭斯警局)

拉耳朵、打頭部 芝華裔女教師體罰4名小二生遭控罪

2023-02-28 09:58

超人氣

更多 >
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了
上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分
善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」

善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」
福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走