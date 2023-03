新州想退出紐約港委員會紐約州反對 鬧上聯邦最高法院

新澤西州想退出1953年創立的紐約港水濱委員會,紐約州不同意,兩州因此鬧上聯邦最高法院。圖為紐瓦克港貨櫃碼頭。(路透)

新澤西州 想退出1953年創立的紐約港水濱委員會(Waterfront Commission of New York Harbor),紐約州不肯,兩州鬧上聯邦最高法院,上周進行口頭辯論,大法官 似乎較傾向新州 的主張。

該委員會成立的目的是由兩州政府共同管理紐約與新澤西港口,以免黑道幫派勢力任意勒索敲詐航運業者和碼頭勞工;但時代變遷,後來又成立了紐約與新澤西航港局(Port Authority of New York and New Jersey),授權範圍擴大,連當地基礎建設都由航港局負責。

最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)說,委員會都運作了70年,新澤西要脫離,其中的牽扯瓜葛很難釐清。但他對代表紐約州的律師魏爾(Judith Vale)表示,如果讓新澤西退出,應該不致造成「大破壞」。

大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)也對魏爾說,現在港口生意大多數都在新州進行,紐約還要留在委員會裡面,似乎「很奇怪」。

70年前,70%靠港貨輪都停靠在紐約一側,但是貨櫃輪興起之後,80%的進口貨物都從新州上岸。新州議員說,海運業的進展包括貨櫃輪成為主力,降低了犯罪組織在港口的影響力,從而降低了委員會存在的必要性,新州政府甚至認為,水濱委員會已成為「經濟發展的阻礙」。

2018年,新州共和黨籍州長克利斯蒂簽署州議會通過的法案,要新州退出委員會,紐約州不同意。

紐約長大的大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)說,「我們都知道,兩造從未打算讓這成為永久協議。」另一紐約出身大法官凱根(Elena Kagan)和唯一新澤西出身的大法官艾里托(Samuel Alito)也都不認同紐約州的說法。