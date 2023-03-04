匹茲堡松鼠山新春大遊行 熱鬧迎兔

巨龍壓軸，為遊行畫下完美句點。(謝浩然／美華協會提供)

匹茲堡華社松鼠山(Squirrel Hill)日前舉行新春大遊行 ，是疫期睽違三年首次舉辦，也是匹茲堡最大的華人 盛會，各亞洲社團之外，國會眾議員Summer Lee、阿利根尼郡長Rich Fitzgerald、市長Ed Gaine率員工參加，展現對華人居民的重視。

美華協會匹茲堡分會與當地社區發展協會共同舉辦遊行，許多人攜家帶眷，穿著喜慶服飾參與。今年規模遠超往年，除美華協會、中餐協會、慈濟中文學校、鋼龍舞獅隊、雙贏功夫等華人團體，今年也更多元化，泰國、印度、不丹、猶太裔等19個團體參與表演，遊行隊伍吸引數千名各族裔民眾夾道觀賞。

遊行路線為松鼠山華人商鋪最多的一條街。美華協會匹茲堡分會會長連美玲表示，活動展現疫後亞裔 團結邁進，也讓更多人認識亞裔的貢獻及文化。

雙贏功夫表演揮旗功夫。(謝浩然／美華協會提供) 匹茲堡慈濟志工陳芬芳師姊與許盛彥師兄坐在 黑色轎車上面當榮譽領隊（grand marshal）。(記者張瓊月／攝影)

舞龍舞獅搖尾擺首開場，不時從嘴裡吐出糖果，逗得小孩拍手叫好。2020年疫期，四處奔波發送口罩並發動捐款的慈濟匹茲堡聯絡處今年特別受邀為遊行領隊，陳芬芳與許盛彥坐在黑色轎車上當榮譽領隊志工，大家穿著制服沿街拜年，受到熱烈歡迎。

Allderdice 高中的管樂隊，穿著正式服裝，整齊劃一的步伐跟充滿活力的音樂，一路演奏到終點。(謝浩然／美華協會提供) Minadeo小學用呼拉圈跟彩帶做舞龍，跟隨音樂搖擺。(謝浩然／美華協會提供) 連美玲（左起）、Ed Gainey與Rich Fitzgerald參加遊行。(記者張瓊月／攝影)

警察局長身披紅掛「新年大吉、恭喜發財」，警車開道。Allderdice高中管樂隊，步伐整齊劃一表演充滿活力的音樂。Minadeo小學發揮創意，學生用呼拉圈跟彩帶組成舞龍，慈濟中文學校的小朋友表演長飄扇與扯鈴，學習功夫與跆拳道的小朋友則展現拳腳，都是遊行亮點。

美華協會匹茲堡分會沿街發送幸運餅乾。(謝浩然／美華協會提供)