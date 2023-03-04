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拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓的新州婦自焚身亡

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州一名婦女收到驅逐通知卻拒絕離開住家，最終點燃瓦斯燒屋，引起大火身亡。圖為火災現場。(CBS電視台畫面截圖)
新澤西州一名婦女收到驅逐通知卻拒絕離開住家，最終點燃瓦斯燒屋，引起大火身亡。圖為火災現場。(CBS電視台畫面截圖)

有關當局稱，新澤西州一名婦女收到驅逐通知卻拒絕離開住家，警方1日前往處理，但該女最終點燃瓦斯燒屋，引起致命大火，不幸身亡；消息人士稱，這名婦女與數十隻貓同住。

警方說，這名婦女住在孟莫斯郡(Monmouth County)的羅斯福鎮(Roosevelt)，她收到驅逐通知但拒絕離開位於Cedar Court的住家，並威脅要炸毀住屋而不得不疏散鄰居。警察前往處理但雙方對峙，直到上午 11 點剛過，看到房屋冒出濃煙，不久房屋被大火吞沒。

消息人士稱，該名婦女打開房屋裡的瓦斯，而後點燃一根火柴。 好幾個消防隊動員趕到現場撲滅大火，但該名女子未能生還，房屋也全毀。沒有其他人受傷。

官員指稱，火焰符合天然氣點燃的特點。鄰居艾瑪．奎肯布什(Emma Quackenbush)的住處與起火房屋相連，火勢蔓延到她的房子，她說，她的家現在無法居住。

羅斯福鎮鎮長佩姬．莫爾金（Peggy Malkin）表示，該名婦女在那個屋子裡已居住多年，屋主之所以驅逐她是想收回房子並且賣掉。

據稱，這名婦女是寵物愛好者，很喜歡照顧別人的動物；鄰居們說她家裡養了很多貓，可能多達30隻。

事發時，動物管理單位也派員前往現場，尋找可能逃過火災的貓，不過，截至1日下午，有關人員都還沒有找到任何一隻貓，他們表示將繼續搜尋。

新澤西州 警察 天然氣

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