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新州退休警涉國會暴動 被捕後辯稱找廁所

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州退休州警丹尼爾(紅圈者)2021年1月6日在國會大廈前推倒柵欄，並突破警察防線闖入管制區，而在上周遭逮捕。(法院檔案)
新澤西州退休州警丹尼爾(紅圈者)2021年1月6日在國會大廈前推倒柵欄，並突破警察防線闖入管制區，而在上周遭逮捕。(法院檔案)

新澤西州退休州警丹尼爾(Michael Daniele)2021年1月6日在國會大廈前推倒柵欄，並突破國會警察防線闖入管制區，他上周遭逮捕。

丹尼爾在法庭上辯稱，他只是進去國會大廈找廁所，法官隨後裁決10萬元交保候傳。

新釋出的法院文件顯示，社群媒體上的影像顯示，前總統川普敗給拜登後，來自霍姆德爾鎮(Holmdel)的丹尼爾從「寡不敵眾的國會警察」手中搶過路障，並在警察封鎖大廈後進入該建築。 

聯邦調查局(FBI)探員在口供書中寫道，「丹尼爾坦言最終穿越一個破窗的破廊道進入國會大廈，據丹尼爾表示，他進入一個大空間，接著試著尋找廁所卻沒找到，隨後便立刻離開了。」

丹尼爾未立即回應，他的公設辯護人也拒絕代表當事人回應，稱此案必須交由華盛頓的聯邦法院審理。

新釋出的法院文件顯示，丹尼爾與其他30多人一起參加國會暴亂，2013年退休的員警丹尼爾面臨五項聯邦控罪，包括內亂、進入管制區，在國會大廈內從事不法行為。

指控文件表示，丹尼爾2021年4月19日在偵訊時坦言，畫面中穿著黑夾克的人是他，該夾克手臂上印有「MFIC」字母，另有「煽動叛亂獵人」(sedition hunters)多則推特(Twitter)貼文截圖。

丹尼爾的身影在網路上流傳後，他遭到FBI鎖定。

法院紀錄指出，國會暴亂兩個月後的2021年3月9日，網路威脅情報單位的州警把丹尼爾的名字提供給FBI探員。

丹尼爾隨後告訴FBI，他搭乘包車前往華盛頓特區，加入川普的遊行團隊並隨群眾走向國會；他當時看到警察用閃光彈(flashbang)等手段驅逐暴徒。 

相關法律文件仍保密未公開，但丹尼爾在國會暴亂近兩年後被起訴，讓相關案情曝了光，丹尼爾2月23日以10萬元交保候傳。

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