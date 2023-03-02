新州急診青少年精神病患暴增 醫療資源不足成危機

聯邦疾病防治中心數據顯示，2021年國內15至24歲年輕族群自殺率增長7%，而且精神疾病收容機構沒有足夠床位，導致許多青少年精神病患只能待在急診室接受治療。(美聯社)

隨著國內因焦慮、憂慮等精神疾病患者日益增加，去年新澤西州 也有許多醫院急診室因為湧入大批青少年精神病患者，讓醫療院所大喊不消，醫界憂心，因為現有精神疾病醫療資源相當有限，根本無法對患者提供足夠醫療照護，形成精神疾病治療的一大隱憂。

根據統計，南澤西醫院系統旗下Virtua Health急診室和其他小兒科病房，含17歲和17歲以下的青少年精神疾病患者增加26%；「哈肯薩克大學醫學 中心」(Hackensack University Medical Center)小兒科急診室收容的精神病患比率飆增49%。

「哈肯薩克大學醫學中心」精神病主任醫師史瑪爾(Gary Small )表示：「這是一項危機趨勢，不論從醫療供給或醫療制度來看，都需要有大量資源才足以應付。」

根據聯邦疾病防治中心(CDC)初步統計，2021年國內15至24歲年輕族群自殺率增長7%，而且精神疾病收容機構沒有足夠床位，導致許多青少年精神病患只能待在急診室接受治療。

根據「哈肯薩克大學醫學中心」小兒科急診室統計，和2019年相比，2022年精神科門診病人增加148%，從2019年到2021年，該院精神科門診病人增加66%。

青少年除了因疫情引起焦慮和憂鬱，還面臨校園霸凌、社群媒體 、家庭等人際關係帶來的負面影響，眼看青少年精神病患越來越多，但醫療資源卻沒有同步增加。

「新澤西州醫院協會」(New Jersey Hospitals Association)總裁兼執行長凱茜·班奈特(Cathy Bennett)表示該州急診科的兒童焦慮症就診次數增加26%，兒童憂鬱症就診次數增加8.4%，醫療資源嚴重不足。

Virtua精神疾病諮詢主管艾琳·泰森(Erin Tyson)表示：「如果說沒有倦怠感，是騙人的，我們希望病患無論住院或門診，都可以獲得應有的照護並取得醫療資源。」